Tin vui: Miễn phí dịch vụ chữ ký số trên Cổng dịch vụ công, hàng triệu người dân hưởng lợi

Từ tháng 9/2025, Công dân đã có thể khởi tạo chữ ký số VNPT SmartCA và đăng ký gói miễn phí ký số trên cổng dịch vụ Công quốc gia ngay trên ứng dụng VNeID. Việc này góp phần hỗ trợ người dân dễ dàng sử dụng chữ ký số với hàng trăm các thủ tục hành chính công đang được thực hiện trên Cổng dịch vụ Công quốc gia.

Kích hoạt nhanh chỉ trong vài phút, miễn phí sử dụng 1 năm

Ngay từ năm 2024, việc đăng ký chữ ký số SmartCA đã có thể thực hiện được ngay trên ứng dụng VNeID. Tận dụng nền tảng với hơn 50 triệu người dùng, giờ đây mọi công dân có thể tự mình kích hoạt chữ ký số cá nhân chỉ trong vòng 1 phút chỉ với vài thao tác đơn giản.

Cụ thể, VNPT cho biết, sau khi kích hoạt chữ ký số, người dùng có thể tiếp tục đăng ký gói PS0 để sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA miễn phí ký số trên các cổng dịch vụ Công trong vòng 12 tháng .

Khi có chữ ký số VNPT SmartCA sẽ hỗ trợ người dân giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính như đăng ký khai sinh, đăng ký tạm trú, tạm vắng, kết hôn, nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệm, nộp hồ sơ giáo dục …trên các cổng dịch vụ Công Quốc gia. Điều này không chỉ giúp người dân rút ngắn tối đa thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo công khai, minh mạch trong quản lý, điều hành tại các cơ quan, bộ ngành và các địa phương, giúp tăng cường an ninh thông tin.

Miễn phí dịch vụ chữ ký số VNPT SmartCA để công dân ký số trên Cổng dịch vụ Công.

Tính linh hoạt tối đa được thể hiện trên VNPT SmartCA với việc người dùng có khả năng sử dụng nhiều chứng thư số trên cùng một thiết bị, mang lại trải nghiệm ký số hiệu quả và thuận lợi.

Chỉ với các thiết bị di động cá nhân thông minh như SmartPhone/Tablet, người dùng đã có thể sở hữu chữ ký, thực hiện xác thực ký số và quản lí, chia sẻ các tài liệu đã ký và được công nhận bởi pháp luật Việt Nam với giá trị như một chữ ký tay.

Ngoài ra, người dùng có khả năng linh hoạt thay đổi thiết bị một cách nhanh chóng, mà không gây gián đoạn quá trình ký, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi giao dịch ký số.

Bên cạnh đó, khi tải và cài đặt app VNPT smartCA, người dùng có thể quản lý nhiều chứng thư số trên một app duy nhất.

Ngoài ký số trên Cổng dịch vụ Công, hiện nay, chữ ký số đã được sử dụng phổ biến trong các hoạt động giáo dục như ký học bạ, bác sỹ ký bệnh án điện tử, kê đơn thuốc, hay các giao dịch tài chính, ngân hàng, hợp đồng điện, nước cũng đã sử dụng chữ ký số trong các giao dịch này. Với việc cung cấp những gói chi phí linh hoạt như trả phí theo từng lượt ký hoặc chỉ 99k/năm ký không giới hạn giúp người dùng không phải đắn đo về chi phí khi sử dụng giải pháp này. Nếu so với thời gian di chuyển, chờ đợi và in ấn thì đây là giải pháp thực sự tiết kiệm cả thời gian và công sức cho người dùng.



