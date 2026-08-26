Tin vui: Một dự án tại Hà Nội bán nhà giá chỉ hơn 870 triệu đồng/căn

Phối cảnh dự án

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố công khai thông tin dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất tại xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội. Dự án do Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt làm chủ đầu tư.

Được thành lập vào năm 2003 tại Hà Nội, Công ty Tiến Đạt được biết đến là danh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Đây cũng là chủ đầu tư nhà xã hội như dự án Tân Xã - Thạch Thất (Hà Nội), Bảo Ninh 1 (Quảng Trị).

Liên quan đến dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất, công trình được đầu tư bằng nguồn vốn tự có, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác của doanh nghiệp. Tổng mức đầu tư dự án là 325,226 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, diện tích đất ô đất thực hiện dự án là 4.131,2 m². Diện tích xây dựng công trình nhà ở xã hội là 2.675,74 m².

Quy mô đầu tư dự án là xây dựng 1 toà nhà xã hội dạng chung cư cao 8 tầng và tum, 1 tầng hầm. Tổng diện tích sàn xây dựng là 24.541,97 m² (trong đó phần hầm là 3.126,66 m² và phần nổi là 21.415,31 m²).

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Đồng Trúc - Thạch Thất. Ảnh: Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đạt

Tổng số căn hộ của toà nhà là 231 căn. Số căn hộ nhà ở xã hội để bán là 207 căn hộ với diện tích khoảng 14.110,47 m² (tương đương 89,7% tổng diện tích sàn sử dụng nhà ở xã hội).

Số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê là 12 căn với diện tích khoảng 790,25 m² (tương đương 5,0% tổng diện tích sàn sử dụng nhà ở xã hội). Số căn hộ nhà ở xã hội để cho thuê mua là 12 căn với diện tích khoảng 830,52 m² (tương đương 5,3% tổng diện tích sàn sử dụng nhà ở xã hội).

Giá bán căn hộ nhà ở xã hội bình quân là 23.500.000 đồng/m². Giá cho thuê mua nhà ở xã hội bình quân là 178.000 đồng/m²/tháng. Giá cho thuê căn hộ nhà ở xã hội bình quân là 89.000 đồng/m²/tháng.

Giá bán, giá cho thuê nêu trên chỉ là tạm tính. Giá bán, giá thuê mua, giá cho thuê nhà ở xã hội chính thức sẽ thực hiện theo Thông báo kết quả thẩm định giá của Sở Xây dựng và chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.

Tại dự án này, căn hộ có diện tích nhỏ nhất là hơn 37m2, lớn nhất là 77m2. Với mức giá này, căn hộ có tổng giá trị thấp nhất từ khoảng hơn 870 triệu đồng và hơn 1,8 tỷ đồng cho căn có diện tích lớn nhất.

Thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội là trong quý 3/2026. Dự án có thể đưa vào sử dụng từ quý 4/2027.

Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội, giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đã xác định danh mục gồm 236 dự án nhà ở xã hội. Đến nay, 147 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 132.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 290.500 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu 120.000 căn. Trong đó, năm 2026 Hà Nội phấn đấu khởi công các dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Đây cũng là năm bản lề với mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn hộ theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đồng thời phấn đấu cung ứng ra thị trường từ 25.000 đến 27.000 căn.



