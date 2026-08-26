Sun Group đang thi công thần tốc siêu dự án gần 22.000 tỷ đồng chưa từng có tại hòn đảo được mệnh danh “đẹp nhất châu Á”

Là dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc, dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc do Sun Group làm nhà đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ. Khởi công từ ngày 15/9/2025, toàn công trường hiện huy động hơn 6.000 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục theo “3 ca, 4 kíp”.

Để đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt của lực lượng lao động lớn trên đảo, Sun Group đã xây dựng khu nhà ở công nhân với sức chứa 2.000 người, giúp ổn định nhân lực và duy trì các mũi thi công liên tục.

Công trường Nhà ga hành khách T2 và đường cất hạ cánh số 2.

Về tiến độ, Sun Group cho biết, tính đến đầu tháng 8/2026, nhà ga T2 – tâm điểm của dự án đã hoàn thành khoảng 95% kết cấu bê tông cốt thép, 70% kết cấu thép và 80% công tác xây, trát. Công trường đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt hạ tầng kỹ thuật và thiết bị phục vụ khai thác.

Nhà ga T2 được thiết kế theo hình tượng chim phượng hoàng lửa sải cánh, biểu trưng cho sự tái sinh, sức sống bền bỉ và khát vọng vươn lên. Đầu tháng 3/2026, công trường mới bắt đầu lắp dựng những cấu kiện thép đầu tiên của hệ mái. Chỉ sau khoảng 5 tháng, khung chịu lực của “cánh trái” phượng hoàng đã cơ bản thành hình.

Tính đến đầu tháng 8/2026, nhà ga T2 – tâm điểm của dự án đã hoàn thành khoảng 95% kết cấu bê tông cốt thép, 70% kết cấu thép và 80% công tác xây, trát.

Nếu những tháng đầu năm công trường còn tập trung xử lý nền đất yếu và thi công những lớp bê tông đầu tiên, đến nay, đường cất hạ cánh số 2 dài 3,3 km đã hoàn thành và bay hiệu chuẩn ngày 27/7 – trở thành hạng mục có mốc hoàn thành sớm nhất.

Nhà ga VIP và các hạng mục còn lại cũng đạt khoảng 85% phần thô. Các tổ thi công đang đồng loạt triển khai trần, vách, sàn, hệ cơ điện và nội thất, chuẩn bị lắp đặt thiết bị chuyên dụng. Nhà máy suất ăn hàng không cũng đạt tỷ lệ tương tự, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ phục vụ hành khách và hoạt động khai thác tại cảng.

Dự kiến, chuyến bay kỹ thuật vào cuối năm nay sẽ là phép thử quan trọng đầu tiên đối với tiến độ của đại công trường sân bay Phú Quốc sau hơn một năm thi công.

Phối cảnh ga đến, nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Quốc.

Được xác định là dự án trọng điểm phục vụ công tác chuẩn bị APEC 2027, đồng thời là cửa ngõ đưa Phú Quốc vươn ra trường quốc tế, Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc được đầu tư nâng cấp với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng, hướng tới trở thành một trong những cảng hàng không hiện đại hàng đầu thế giới.

Theo phương án được duyệt, sân bay sẽ đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn ICAO, cho phép tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 và Airbus A350.

Hạ tầng đường băng gồm mở rộng đường cất hạ cánh số 1 lên 3.500 m và xây mới đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m. Hệ thống sân đỗ được mở rộng lên hơn 120 vị trí, trong đó có đến 71 vị trí kết nối trực tiếp với ống lồng hiện đại.

Theo quy hoạch đến năm 2050, khi toàn bộ các hạng mục nhà ga của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hoàn thiện, hình hài phượng hoàng sẽ hiện lên trọn vẹn với năng lực phục vụ khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Riêng giai đoạn đầu, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, nhà ga T2 sẽ tạo nên “cánh trái” của phượng hoàng, với công suất 24 triệu hành khách/năm, đóng vai trò quan trọng trong phục vụ APEC 2027 và tạo nền tảng cho Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và giao thương quốc tế.

Mô hình nhà ga hành khách hiện đại hàng đầu thế giới. (Ảnh: Sun Group).

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cũng sẽ ứng dụng đồng bộ loạt công nghệ hàng không hàng đầu thế giới, gồm mô hình vận hành tổng thể TAM – Total Airport Management, hệ thống sinh trắc học cho hành trình liền mạch – không chạm.

Hệ thống xử lý hành lý hiện đại ICS, cùng các công nghệ tự động hoá bãi đỗ, tiếp nhiên liệu ngầm và ống lồng điều khiển từ xa, hướng tới chuẩn sân bay thông minh hàng đầu khu vực, đồng thời giúp thời gian làm thủ tục chỉ còn 15-20 giây/người.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đang chạy đua với tiến độ chưa từng có, hướng tới mục tiêu hoàn thành hạ tầng phục vụ APEC 2027, đồng thời tạo động lực phát triển dài hạn cho Phú Quốc.