Tin vui: Ô tô dưới 10 chỗ chỉ mất mức lệ phí 40.000 đồng cho một số giấy chứng nhận

Cổng thông tin Điện tử Chính phủ cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 19/8.

Cụ thể, Thủ tướng phê duyệt giảm lệ phí với các trường hợp: Cấp và cấp lại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP; cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới sản xuất, lắp ráp... đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi từ 90.000 đồng xuống còn 40.000 đồng.

Thủ tướng chỉ đạo đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gồm:

- Xe ô tô kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải đáp ứng theo khoản 11 Điều 56 Luật Đường bộ và có niên hạn sử dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 40 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Xe bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải hàng hóa phải có niên hạn sử dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Thủ tướng cũng chỉ đạo bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh vận tải hàng không gồm:

- Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không khi "Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà ngành kinh doanh chính là vận chuyển hàng không".

- Doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không khi "Có phương án kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không phù hợp với nhu cầu của thị trường và quy hoạch, định hướng phát triển ngành hàng không gồm các nội dung: đánh giá nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường; đánh giá thực tiễn và mức độ cạnh tranh dịch vụ được cung cấp trên thị trường; chiến lược phát triển sản phẩm vận chuyển hàng không, chiến lược phát triển đội tàu bay và kế hoạch phát triển kinh doanh của 05 năm đầu kể từ ngày khai thác".

- Doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không khi "Có trụ sở chính và địa điểm kinh doanh chính tại Việt Nam".