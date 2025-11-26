Tin Xác thực trên Batdongsan.com.vn: Chuẩn mực mới giúp minh bạch hóa thị trường BĐS

Song hành với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, câu chuyện minh bạch hóa thông tin không chỉ là mong mỏi của người mua nhà mà còn là yếu tố sống còn để xây dựng một thị trường bất động sản (BĐS) bền vững. Và tại đó, những nỗ lực như tính năng Tin Xác thực của Batdongsan.com.vn đang trở thành điểm tựa vững chắc, định hình lại chuẩn mực cho toàn ngành.

Sự minh bạch là nền tảng tạo nên niềm tin cho người mua nhà

Thị trường BĐS Việt Nam từ lâu đã được đánh giá là "mảnh đất màu mỡ" với tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu nhà ở thực luôn ở mức cao. Tuy nhiên, bên cạnh sự sôi động này cũng tồn tại những bất cập, đặc biệt là vấn đề kém minh bạch, bất cân xứng thông tin.

Người mua nhà hiện nay như lạc vào một "ma trận" tin đăng trực tuyến. Không khó để bắt gặp những trường hợp quảng cáo một đằng, thực tế một nẻo. Những khoảng tối về thông tin này không chỉ làm mất thời gian, công sức, tiền bạc của người tìm kiếm, mà còn bào mòn niềm tin của họ vào các nền tảng trực tuyến.

Sự thay đổi trong hành vi người dùng là tín hiệu rõ ràng nhất đòi hỏi thị trường phải thay đổi. Theo kết quả khảo sát người tìm kiếm BĐS do Batdongsan.com.vn thực hiện vào tháng 7/2025, "có nhiều tin được xác thực" là tiêu chí quan trọng số 1 khi người dùng quyết định lựa chọn một nền tảng tìm kiếm nhà đất trực tuyến. Người mua nhà ngày nay không còn dễ dãi với những thông tin mơ hồ, thiếu sự bảo chứng về độ tin cậy.

Ở chiều ngược lại, những người bán chân chính và các môi giới uy tín cũng chịu thiệt thòi không kém. Giữa một "rừng" thông tin thật giả lẫn lộn, tin đăng chất lượng của họ dễ "chìm nghỉm" hoặc bị đánh đồng với các tin ảo, tin rác. Sự thiếu minh bạch đã tạo ra rào cản ngăn chặn những giao dịch tiềm năng và làm méo mó bức tranh thị trường.

Tin Xác thực - Bước tiến vì một thị trường minh bạch, bền vững

Thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của người dùng, với vị thế là nền tảng công nghệ BĐS hàng đầu Việt Nam, Batdongsan.com.vn đã không ngừng đầu tư nguồn lực lớn, cả về con người và công nghệ để xây dựng quy trình kiểm duyệt, xác thực tin đăng. Tính năng Tin Xác thực ra đời là kết quả của một quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và dữ liệu lớn (big data) của nền tảng.

Để một tin đăng được gắn nhãn "Xác thực", Batdongsan.com.vn yêu cầu người đăng tin (chủ nhà hoặc môi giới) cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết. Cụ thể, đối với nhà đất bán, người đăng tin cung cấp ảnh chụp sổ đỏ/ sổ hồng/ hợp đồng mua bán, ảnh hoặc video ghi lại các đặc điểm của BĐS kèm theo định vị, thời gian. Còn với nhà đất cho thuê, các tiêu chí xác thực tập trung vào việc đảm bảo hình ảnh và đặc điểm BĐS mô tả trong tin đăng là thực tế. Sở hữu dữ liệu lớn về lịch sử giá BĐS tại từng khu vực, dự án, Batdongsan.com.vn cũng kiểm duyệt để xác thực giá bán/giá thuê của tin đăng nằm trong khoảng giá của thị trường.

Chia sẻ về tính năng Tin Xác thực, ông Nguyễn Đức Tiến Anh - Giám đốc Sản phẩm của Batdongsan.com.vn khẳng định: "Mỗi tính năng tại Batdongsan.com.vn đều hướng đến một mục tiêu chung: Giúp người dùng tìm nhà dễ dàng. Khi nghiên cứu và phát triển ‘Tin Xác thực’, chúng tôi đặt mục tiêu thiết lập một tiêu chuẩn minh bạch cao hơn cho thị trường, giúp người tìm nhà an tâm và tự tin ra quyết định giao dịch."

Đây là những nỗ lực rất lớn, thể hiện quyết tâm của Batdongsan.com.vn trong việc giải quyết nhu cầu, tạo thêm giá trị cho người dùng. Sự ra đời và phát triển của "Tin Xác Thực" nằm trong chiến lược dài hạn của Batdongsan.com.vn nhằm nâng tầm thị trường BĐS Việt Nam, khẳng định vai trò tiên phong dẫn dắt thị trường của nền tảng, mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên tham gia.

Đối với người tìm kiếm BĐS, nhãn "Xác thực" như một tấm khiên bảo vệ, giúp họ tiết kiệm thời gian sàng lọc, tránh được các rủi ro lừa đảo và an tâm hơn trong quá trình ra quyết định.

Đối với người bán và môi giới chuyên nghiệp, đây là cơ hội để gia tăng uy tín, nâng cao hiệu quả. Những tin đăng được xác thực sẽ được ưu tiên hiển thị, tăng gấp 3 lượt xem và gấp 1,5 khả năng chuyển đổi so với các tin đăng thường.

Nhìn rộng ra, nỗ lực minh bạch hóa thông tin của Batdongsan.com.vn đang góp phần lành mạnh hóa thị trường BĐS Việt Nam. Khi thông tin minh bạch, thị trường sẽ vận hành hiệu quả hơn, niềm tin của cộng đồng vào lĩnh vực BĐS cũng được củng cố vững chắc. Tin Xác thực không chỉ là một tính năng công nghệ, đó còn là cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường BĐS Việt Nam trong kỷ nguyên số.

