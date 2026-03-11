Ting Ting - Cẩm nang tài chính hữu ích cho người trẻ trên sóng VTV3

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến việc quản lý tiền bạc và xây dựng nền tảng tài chính cá nhân từ sớm, "Ting Ting" ra đời như một "trợ lý tài chính buổi sáng" dành cho thế hệ Gen Z. Với thời lượng ngắn gọn, nội dung trực quan và cách thể hiện trẻ trung, chương trình hướng tới việc giúp khán giả trẻ hiểu đúng, làm đúng trong các quyết định chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư.



Không chỉ cung cấp kiến thức, chương trình còn khuyến khích người trẻ hình thành thói quen suy nghĩ có trách nhiệm về tiền bạc. Những câu chuyện tưởng chừng rất quen thuộc trong đời sống như mua sắm theo trào lưu, chi tiêu vì khuyến mãi hay sử dụng thẻ tín dụng… được đặt trong những tình huống cụ thể để người xem có thể nhìn lại cách mình đang quản lý tài chính cá nhân.

Cẩm nang tài chính ngắn gọn, dễ tiếp cận

"Ting Ting" được xây dựng theo format hiện đại, phát sóng vào khung giờ buổi sáng với thời lượng khoảng vài phút mỗi số. Trong khoảng thời gian ngắn đó, chương trình tập trung vào những chủ đề tài chính thiết thực gắn liền với đời sống của người trẻ như chi tiêu cá nhân, tiết kiệm, đầu tư, quản lý thu nhập hay nhận diện các rủi ro tài chính.

Thay vì trình bày lý thuyết khô khan, chương trình lựa chọn cách kể chuyện bằng các tình huống đời sống quen thuộc. Nhờ vậy, những khái niệm tài chính vốn phức tạp trở nên dễ hiểu và gần gũi hơn với khán giả.

Nội dung được thể hiện bằng ngôn ngữ trẻ trung, kết hợp yếu tố giải trí nhẹ nhàng và hình ảnh trực quan. Điều này giúp khán giả cảm thấy việc học về tài chính không còn nặng nề, mà giống như đang theo dõi một câu chuyện đời sống gần gũi.

Đặc biệt, nhịp chương trình được xây dựng nhanh gọn, rõ ràng để phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của khán giả trẻ trong thời đại số. Chỉ trong vài phút mỗi ngày, người xem có thể tiếp cận những kiến thức tài chính cơ bản nhưng thiết thực.

Góc nhìn đa chiều qua các nhân vật đại diện

Một trong những điểm thú vị của Ting Ting là cách xây dựng các nhân vật đại diện cho những kiểu hành vi tài chính khác nhau của người trẻ. Có người chi tiêu theo cảm xúc, có người luôn tính toán kỹ lưỡng trước khi mua sắm, có người thích đặt câu hỏi và phân tích vấn đề, trong khi có người lại thường nhìn mọi quyết định tài chính dưới góc độ thực tế.

Những nhân vật trong Ting ting giúp tạo ra các tình huống đời sống sinh động, qua đó phản ánh nhiều góc nhìn khác nhau về cách người trẻ đối diện với tiền bạc.

Thay vì đưa ra lời khuyên một chiều, chương trình đặt các nhân vật vào những lựa chọn cụ thể để từ đó phân tích hệ quả tài chính của từng quyết định. Nhờ vậy, khán giả dễ dàng nhận ra bản thân trong những tình huống quen thuộc và rút ra bài học cho riêng mình.

Bên cạnh các tình huống minh họa, mỗi số phát sóng còn có sự tham gia của khách mời hoặc chuyên gia để phân tích vấn đề từ góc nhìn chuyên môn. Nội dung tập trung so sánh các lựa chọn tiêu dùng khác nhau, chỉ ra những hệ quả tài chính trong ngắn hạn và dài hạn, đồng thời đưa ra những gợi ý có thể áp dụng ngay trong cuộc sống.

Bắt nhịp xu hướng tiêu dùng của Gen Z

Theo BTV Hữu Trí, người viết format và tổ chức sản xuất chương trình, ý tưởng của "Ting Ting" xuất phát từ những khoảnh khắc rất đời thường trong cuộc sống của người trẻ. Anh cho biết khi bắt đầu xây dựng chương trình, ê-kíp đặt ra một câu hỏi khá đơn giản: người trẻ thực sự nghĩ về tiền vào lúc nào. "Có thể không phải khi đọc sách tài chính, mà thường là khi đang lướt điện thoại, mua một món đồ vì đang giảm giá, hay khi ví điện tử báo 'ting ting' một giao dịch vừa được thực hiện. Từ những khoảnh khắc rất đời thường đó, format của chương trình được hình thành", anh chia sẻ.

Theo BTV Hữu Trí, mỗi số "Ting Ting" được thiết kế như một câu chuyện nhỏ trong đời sống của người trẻ. Chương trình thường bắt đầu bằng một tình huống quen thuộc như mua sắm theo trào lưu, chi tiêu vì khuyến mãi, dùng thẻ tín dụng lần đầu hoặc đơn giản là… hết tiền trước ngày nhận lương.

Từ những tình huống đó, chương trình dần "bóc tách" vấn đề để lý giải các hành vi tài chính quen thuộc: vì sao con người dễ chi tiêu theo cảm xúc, vì sao những khoản chi nhỏ có thể cộng dồn thành khoản lớn, hay khi nào nên sử dụng tín dụng và khi nào cần kiểm soát chi tiêu.

"Chúng tôi cố gắng giữ nhịp chương trình nhanh, nhiều hình ảnh trực quan để người xem cảm thấy đây là nội dung dễ tiếp cận. Có những tình huống hài hước, nhẹ nhàng, nhưng phía sau đó là lớp nội dung được nghiên cứu khá kỹ" BTV Hữu Trí

Theo anh, mỗi chủ đề của chương trình đều được nghiên cứu từ các báo cáo thị trường, dữ liệu tiêu dùng của người trẻ hoặc các xu hướng tài chính đang diễn ra. "Chúng tôi kể một câu chuyện đời sống, nhưng dựa trên nền tảng dữ liệu và kiến thức tài chính rõ ràng. Nếu người xem cảm thấy À, chuyện này giống mình, thì đó đã là bước đầu của giáo dục tài chính", BTV Hữu Trí chia sẻ.

BTV Hữu Trí là người viết format và tổ chức sản xuất chương trình Ting Ting.

Gen Z hiện là thế hệ quen thuộc với công nghệ số, mua sắm online và các nền tảng tài chính số. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết tài chính của nhóm khán giả này vẫn chưa đồng đều. Nhiều người trẻ tiếp cận thông tin tài chính chủ yếu qua mạng xã hội, nơi các nội dung đôi khi thiếu kiểm chứng hoặc bị đơn giản hóa quá mức. Chính vì vậy, ê-kíp sản xuất "Ting Ting" lựa chọn cách tiếp cận dung hòa giữa sự gần gũi của mạng xã hội và tính chuẩn mực của báo chí.

Theo BTV Hữu Trí, chương trình vẫn sử dụng ngôn ngữ và nhịp điệu gần với mạng xã hội để tạo cảm giác dễ tiếp cận. Tuy nhiên, quy trình nội dung lại được thực hiện theo tiêu chuẩn của báo chí. "Các số liệu, xu hướng tiêu dùng hay khuyến nghị tài chính đều được kiểm chứng từ các báo cáo thị trường, dữ liệu chính thức hoặc ý kiến chuyên gia. Chúng tôi không cổ vũ việc kiếm tiền nhanh hay đầu tư theo phong trào, mà tập trung vào những nguyên tắc cơ bản như quản lý chi tiêu và ra quyết định tài chính có trách nhiệm", anh cho biết.

Thu Phương là phóng viên trực tiếp thực hiện các phóng sự trong chương trình.

Là phóng viên trực tiếp thực hiện các phóng sự trong chương trình và cũng thuộc thế hệ Gen Z, Thu Phương cho biết bản thân cô đã học được nhiều điều trong quá trình tham gia sản xuất "Ting Ting". "Trong suốt quá trình thực hiện chương trình, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật và chuyên gia tài chính. Qua những cuộc trò chuyện đó, bản thân tôi cũng học được khá nhiều kinh nghiệm để quản lý túi tiền của mình tốt hơn", Thu Phương chia sẻ.

Theo Thu Phương, để chương trình có thể chạm đến những băn khoăn rất thật của người trẻ về tiền bạc, ê-kíp đã dành nhiều thời gian lắng nghe và tìm hiểu chính các bạn trẻ. Những chất liệu quen thuộc ấy sau đó được đưa vào các tình huống tiểu phẩm trong chương trình. Nhờ vậy, khi theo dõi "Ting Ting", khán giả trẻ có thể vừa cảm thấy hài hước, dễ xem, vừa nhận ra những tình huống rất giống với trải nghiệm của chính mình. "Từ sự đồng cảm đó, các lời khuyên và phân tích của chuyên gia cũng trở nên dễ tiếp nhận hơn", Thu Phương nói.

Chúng tôi nghiên cứu cách người trẻ chi tiêu, tiết kiệm hay bắt đầu kiếm tiền từ đâu. Nhiều thành viên trong ê-kíp cũng thuộc Gen Z nên luôn cố gắng cập nhật những xu hướng, câu nói hay cách thể hiện đang được các bạn trẻ quan tâm mỗi tuần Phóng viên Thu Phương

Các tình huống mà Ting Ting đưa ra rất gần gũi với đời sống hàng ngày của Gen Z

Không chỉ phát sóng trên VTV3 vào khung giờ buổi sáng, "Ting Ting" còn được phân phối trên nhiều nền tảng số với các định dạng linh hoạt, phù hợp với thói quen xem nội dung nhanh của khán giả trẻ. Điều này giúp chương trình tiếp cận người xem ở nhiều không gian khác nhau, từ màn hình TV đến điện thoại di động. Khán giả có thể theo dõi chương trình vào buổi sáng trên truyền hình hoặc xem lại các nội dung nổi bật trên các nền tảng số.