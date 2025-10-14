Tình cảnh đáng lo của cựu giám đốc từng kiếm hơn 2 tỷ đồng/năm

Ông Kenichi Suzuki (Nhật Bản) tốt nghiệp đại học danh tiếng, gia nhập một tập đoàn lớn và nhanh chóng thăng tiến nhờ khả năng ngoại ngữ, đàm phán và ký kết nhiều hợp đồng quốc tế. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông kiếm hơn 12 triệu yên/năm (hơn 2 tỷ đồng), sống trong môi trường xa hoa, thường xuyên chiêu đãi khách hàng, đánh golf cuối tuần và sở hữu hầm rượu vang riêng.

Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 60, Suzuki chính thức nghỉ hưu. Dù được công ty "tuyển dụng lại", công việc của ông chỉ còn mang tính hỗ trợ cho nhân viên trẻ, không còn vai trò lãnh đạo hay quyền quyết định. Mức lương của ông giảm còn khoảng 5 triệu yên/năm (hơn 860 triệu đồng) .

Ảnh minh hoạ.

Suzuki chia sẻ, điều khiến ông khủng hoảng không phải là thu nhập giảm mà là "mất đi cảm giác được cần đến". Cảm giác bị gạt ra ngoài khiến ông quyết định nghỉ việc hẳn sau một năm.

Tuy nhiên, thị trường lao động hiện không mấy thuận lợi cho người lao động lớn tuổi, ngay cả với những người từng giữ vị trí cao. Suzuki gửi nhiều hồ sơ nhưng không tìm được công việc phù hợp. Càng thất nghiệp lâu, ông càng mất phương hướng và rơi vào trầm cảm.

Áp lực tinh thần cũng khiến mối quan hệ gia đình rạn nứt. Việc ở nhà thường xuyên, tâm lý căng thẳng khiến ông dễ nổi nóng, dẫn đến ly hôn. Các con trưởng thành cũng dần xa cách, để lại ông sống một mình trong căn hộ nhỏ.

"Tôi không nấu nướng nhiều, chỉ cần mì gói là đủ" , ông nói. Người đàn ông từng sành ăn và chuộng rượu vang giờ sống giản tiện, một mình và ít giao tiếp.

Theo số liệu thống kê của Nhật Bản, mức lương trung bình của người tốt nghiệp đại học đạt đỉnh ở độ tuổi 50 , sau đó giảm 25–30% khi bước sang tuổi 60. Nếu trở thành nhân viên hợp đồng hoặc tái tuyển dụng, mức giảm còn sâu hơn.

Ảnh minh hoạ.

Các chuyên gia tài chính nhận định, trường hợp của Suzuki phản ánh rõ rủi ro kép về tài chính và tâm lý sau khi nghỉ hưu: thu nhập giảm mạnh, đồng thời cảm giác mất giá trị khiến nhiều người không kịp thích nghi.

Việc chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu vì thế không chỉ là tích lũy tài sản, mà còn là chuẩn bị cho một giai đoạn sống khác , nơi con người phải tự định nghĩa lại ý nghĩa của công việc, mối quan hệ và chính bản thân mình.

Theo LTN