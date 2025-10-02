Tình địch Phạm Băng Băng "flex" body U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp

Trong làng giải trí Hoa Ngữ, việc giữ dáng luôn được xem là một trong những tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất, đặc biệt khi hình tượng “mình hạc sương mai” đã trở thành thước đo cho vẻ đẹp nữ thần. Các ngôi sao Cbiz thường phải tuân thủ chế độ ăn uống, tập luyện nghiêm ngặt để duy trì vóc dáng hoàn hảo, bất kể lịch trình bận rộn.

Điều đáng nể là ngay cả khi đã bước sang độ tuổi U40, U50, nhiều minh tinh vẫn khiến công chúng phải trầm trồ bởi thân hình săn chắc, gọn gàng. Mới đây, Trương Hinh Dư khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh cận cảnh hình thể của mình. Vóc dáng không tì vết của "tình địch Phạm Băng Băng" chính là minh chứng cho sự kỷ luật và nỗ lực không ngừng của cô trong việc giữ gìn nhan sắc.

Trương Hinh Dư "flex" body săn chắc ở ngưỡng U40 trong phòng gym.

Trương Hinh Dư gây ấn tượng với body nuột nà, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Nữ diễn viên diện áo crop top ôm sát cùng quần short thể thao, khéo léo tôn lên vòng eo nhỏ gọn, cơ bụng rõ nét cùng đôi chân dài thon thả. Vóc dáng cân đối với đường cong mềm mại, không chút mỡ thừa giúp mỹ nhân sinh năm 1988 trông trẻ trung, khỏe khoắn hơn nhiều so với tuổi thật. Chính sự rắn rỏi nhưng vẫn giữ được nét nữ tính này đã khiến Trương Hinh Dư trở thành hình mẫu vóc dáng được nhiều chị em ao ước.

Trương Hinh Dư sở hữu vóc dáng mảnh mai, tỷ lệ body hoàn hảo dù đã trải qua 1 lần sinh nở.

Ngoài gym, yoga và chạy bộ cũng là bộ môn yêu thích của Trương Hinh Dư để giữ gìn vóc dáng săn chắc, chuẩn chỉnh. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn giữ vóc dáng mảnh mai ở tuổi U40 nhờ phương pháp rất thực tế và cân bằng. Cô từng thử “chế độ 5 ngày giảm 3kg” bằng cách loại bỏ tinh bột tinh chế, ăn nhiều rau xanh và protein nạc như trứng, thịt bò, thu về kết quả nhanh chóng từ 49,5 kg xuống còn 46,7 kg chỉ trong chưa đầy một tuần. Minh tinh Cbiz thường xuyên thay cơm trắng bằng khoai lang — thực phẩm giàu chất xơ, chỉ số đường huyết thấp để tạo cảm giác no lâu mà vẫn kiểm soát calo.

Trong chế độ ăn hàng ngày, Trương Hinh Dư ăn đủ ba bữa, không nhịn đói hay lạm dụng biện pháp cực đoan. Cô nói không với đồ ngọt, ưu tiên uống nước và bổ sung rau củ, trái cây tươi kết hợp với protein nạc.