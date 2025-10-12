Tình hình hai nghệ sĩ Việt là anh em ruột mắc ung thư: Sống lạc quan dù 1 người đã di căn tới xương

Trong làng nhạc Việt Nam, hiếm có cặp anh em nào tài năng, gắn bó và cùng trải qua nhiều biến cố như NSND Trần Hiếu và nhạc sĩ Trần Tiến. Một người là giọng ca huyền thoại của Việt Nam, một người là tác giả của hàng loạt ca khúc để đời. Ở tuổi xế chiều, cả hai lại cùng chống chọi với căn bệnh ung thư nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời – bên cạnh sự chăm sóc tận tình của người bạn đời.

NSND Trần Hiếu và vợ.

NSND Trần Hiếu – giọng ca huyền thoại giữ nụ cười giữa cơn bạo bệnh

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội, là anh trai của nhạc sĩ Trần Tiến. Ông tốt nghiệp Khoa Thanh nhạc của Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) sau đó tu nghiệp tại Nhạc viện Sofia (Bulgaria). Trong hơn sáu thập niên hoạt động, ông là một trong những giọng ca bass hiếm hoi của Việt Nam, nổi tiếng qua những ca khúc như Tình ca người thợ mỏ, Người chiến sĩ ấy, Làng tôi…

Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 1997, từng giảng dạy cho nhiều thế hệ ca sĩ, trong đó có ca sĩ Trọng Tấn và Đức Tuấn.

Ở tuổi gần 90, NSND Trần Hiếu đang chống chọi với bệnh ung thư di căn xương, kèm tiểu đường và suy thận. Theo VnExpress, mới đây ông nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó chuyển sang Bệnh viện Lão khoa Trung ương để điều trị dài ngày.

Trong suốt thời gian nằm viện, vợ ông – bà Minh Ngà, sinh năm 1954 – luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ.

Dù bệnh nặng, Trần Hiếu vẫn giữ thói quen "nghe nhạc, hát khe khẽ mỗi sáng" để giữ tinh thần. Ông gọi vợ là "bà Tiên" và thấy cuộc sống may mắn vì có vợ bên cạnh, chăm lo cho mình chu đáo từng miếng ăn, giấc ngủ. Hiện tại, ông đã được ra viện tĩnh dưỡng.

Nhạc sĩ Trần Tiến và vợ.

Nhạc sĩ Trần Tiến – "Không gục ngã" sau 30 lần xạ trị

Nhạc sĩ Trần Tiến – sinh năm 1947 tại Hà Nội – là em ruột của NSND Trần Hiếu. Ông được biết đến như một "hiện tượng của âm nhạc Việt thập niên 1980–2000" với hàng loạt ca khúc bất hủ: Mặt trời bé con, Tóc gió thôi bay, Giai điệu Tổ quốc, Quê nhà, Thành phố trẻ, Không gục ngã…

Từng là ca sĩ của Đoàn Ca múa nhạc Hà Nội, sau đó chuyển sang sáng tác, Trần Tiến ghi dấu bằng phong cách âm nhạc tự do, phóng khoáng, mang hơi thở cuộc sống và tinh thần Việt.

Năm 2020, ở tuổi 73, ông được chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn 4. Theo Thanh Niên, ông phải trải qua hơn 30 lần xạ trị, có thời điểm tưởng chừng không thể đứng dậy.

"Đến lần xạ trị thứ 30, tôi gần như nằm liệt. Nhưng những giai điệu gọi tôi: 'Trần Tiến đâu, dậy đi, đừng hèn thế!'. Tôi viết bài Không gục ngã để động viên chính mình".

Vợ ông – bà Bích Ngà, cựu giáo viên – là người đã cùng ông vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Trên Dân Trí, bà kể: "Ban đầu, khi hay tin chồng mắc bệnh, tôi đã tự xác định với bản thân sẽ bán nhà để chạy chữa nếu cần thiết. Dù vậy, chúng tôi chưa phải bán thứ gì cả, mọi thứ vẫn còn nằm trong quỹ dự phòng".

Sau 5 năm điều trị, theo Ngôi sao, bác sĩ xác nhận bệnh tình của ông đã được kiểm soát, các tế bào ung thư không còn phát triển.

NSND Trần Hiếu và nhạc sĩ Trần Tiến.

Tình yêu và âm nhạc – hai liều thuốc của sự sống

Cả NSND Trần Hiếu và nhạc sĩ Trần Tiến đều có điểm chung: khi cơ thể rệu rã, âm nhạc vẫn là hơi thở giúp họ sống tiếp. Một người hát để quên đau, một người viết để vực mình dậy. Bên cạnh họ, những người vợ – Minh Ngà và Bích Ngà – lặng lẽ hy sinh, làm "bức tường vững chắc" để hai người đàn ông tài hoa chống lại bệnh tật.

Ở tuổi gần 90 và hơn 70, hai anh em vẫn là biểu tượng của nghị lực và lòng yêu đời. Âm nhạc của họ không chỉ truyền cảm hứng cho khán giả – mà còn là liều thuốc cứu rỗi chính họ.