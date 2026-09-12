Tình hình hiện tại của Doãn Ngọc Tân sau cú đạp phạm lỗi từ Đoàn Văn Hậu

Mới đây, cầu thủ Doãn Ngọc Tân bị đứt chân chằng sau tình huống va chạm với Văn Hậu ở V.League. Chấn thương này khiến tiền vệ Thể Công Viettel phải nghỉ thi đấu 3-4 tuần. Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch của CLB mà còn khiến anh bỏ lỡ cơ hội cùng tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Kết quả kiểm tra chấn thương sau pha vào bóng của Văn Hậu

Trong trận Thể Công Viettel gặp Công an Hà Nội tại vòng 2 V-League 2026-2027 tối 10/9, Doãn Ngọc Tân gặp chấn thương ở phút 67.

Trong một pha tranh chấp, Đoàn Văn Hậu lao vào và để gầm giày tác động mạnh vào phần ống đồng, gần cổ chân của Ngọc Tân. Tiền vệ sinh năm 1994 lập tức nằm sân vì đau và không thể tiếp tục thi đấu.

Ban đầu, trọng tài Ngô Duy Lân chỉ rút thẻ vàng cho Văn Hậu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại tình huống qua VAR, ông hủy thẻ vàng và rút thẻ đỏ trực tiếp đối với hậu vệ Công an Hà Nội.

Kết quả kiểm tra sau trận xác định Ngọc Tân bị đụng dập, phù nề tủy đầu dưới xương mác và đứt dây chằng mác sên. Với chấn thương này, anh dự kiến cần 3-4 tuần để điều trị và phục hồi.

Lỡ nhiều trận đấu quan trọng

Việc phải nghỉ khoảng một tháng là tổn thất đáng kể đối với Thể Công Viettel, nhất là khi đội bóng đang bước vào giai đoạn đầu mùa giải. Ngọc Tân chắc chắn không thể góp mặt trong trận ra quân của Thể Công Viettel tại AFC Champions League Two gặp Melbourne Victory ngày 15/9.

Chấn thương cũng khiến tiền vệ này không còn cơ hội cùng tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Indonesia vào cuối tháng 9.

Đây là điều đáng tiếc bởi Ngọc Tân từng là một trong những lựa chọn quan trọng của HLV Kim Sang-sik. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam cần một tiền vệ đánh chặn và Nguyễn Hoàng Đức cũng đang gặp vấn đề về chấn thương, Ngọc Tân được xem là phương án đáng chú ý.

Sau trận đấu, HLV Popov cũng bày tỏ sự lo lắng về tình trạng của học trò. Ông cho biết Ngọc Tân chắc chắn vắng mặt ở trận đấu tiếp theo và nhấn mạnh tiền vệ này xứng đáng được góp mặt tại Cúp C2 châu Á.

Tiếp tục phải chờ cơ hội trở lại

Chấn thương mới là một cú sốc khác đối với Ngọc Tân khi anh vừa trở lại sau thời gian điều trị. Trong khoảng một năm qua, tiền vệ sinh năm 1994 từng gặp nhiều vấn đề về thể trạng, trong đó có thời điểm bị gãy xương mác và phải phẫu thuật.

Sau pha va chạm với Văn Hậu, Ngọc Tân cho biết anh vẫn còn đau. Anh cũng tiết lộ Văn Hậu đã đến xin lỗi và nói rằng không cố tình gây ra tình huống dẫn đến chấn thương.

Trước mắt, Doãn Ngọc Tân sẽ phải tập trung vào quá trình hồi phục. Nếu mọi thứ diễn ra đúng dự kiến, tiền vệ Thể Công Viettel có thể trở lại sân cỏ sau 1 tháng. Cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam vì thế sẽ phải chờ đến những đợt tập trung tiếp theo.

Đây không phải lần đầu Đoàn Văn Hậu vướng tranh luận vì những pha tranh chấp quyết liệt trên sân. Trong quá khứ, hậu vệ tuyển Việt Nam từng trở thành tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ Malaysia sau trận vòng bảng ASEAN Cup 2022 khi bị cho là liên tục có những hành động tiểu xảo với cầu thủ đối phương. Những pha va chạm mạnh của hậu vệ này cũng từng xuất hiện không ít tại sân chơi V-League.

Tình huống gây tranh cãi nhất trong sự nghiệp của Văn Hậu có lẽ là pha va chạm với tiền vệ Evan Dimas ở chung kết SEA Games 30 năm 2019 tại Manila, Philippines. Trong một tình huống tranh chấp, Văn Hậu đã khiến cầu thủ Indonesia gặp chấn thương nặng ở chân. Văn Hậu chỉ phải nhận thẻ vàng ở pha bóng này, trong bối cảnh SEA Games 30 chưa áp dụng VAR. Trong khi đó, Evan Dimas phải rời sân bằng xe lăn và nhận huy chương bạc sau trận chung kết.

Chấn thương cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của tiền vệ Indonesia. Evan Dimas, từng được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng của bóng đá nước này, sau đó phải giải nghệ.

(Tổng hợp)