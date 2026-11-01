Tình hình hiện tại của nam NSND, "bố" diễn viên Bảo Thanh

Mới đây, NSND Trung Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ trên trang Facebook cá nhân poster giới thiệu vai diễn mới trong bộ phim điện ảnh Bò Sữa Bay. Trong hình ảnh được đăng tải, nam nghệ sĩ xuất hiện với bộ vest lịch lãm, mái tóc chải gọn cùng gương mặt nghiêm nghị, ánh nhìn sắc sảo.

Đáng chú ý, ông còn tiết lộ lý do nhận lời tham gia dự án của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt. Nam nghệ sĩ cho biết Bò Sữa Bay thuộc dòng phim "huyền ảo hiện thực", mang màu sắc khác biệt so với những tác phẩm đang được sản xuất tại Việt Nam. Chính sự mới mẻ này đã thu hút ông góp mặt trong bộ phim.

Trong phim, NSND Trung Anh đảm nhận vai ông Long, giám đốc một nông trường bò sữa, đồng thời là cha của San (Ngọc Xuân thủ vai). Nhân vật được xây dựng với hình ảnh một người lãnh đạo nghiêm nghị, cứng rắn, khó đoán nhưng vẫn có những khoảnh khắc dịu dàng bên con gái.

Bò Sữa Bay lấy bối cảnh nông trường bò sữa Mộc Châu những năm 1990, xoay quanh câu chuyện nhóm công nhân trẻ tìm cách đánh cắp công thức sữa đặc biệt để thay đổi cuộc sống. Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 6/11/2026.

Sự xuất hiện trong dự án điện ảnh mới tiếp tục cho thấy NSND Trung Anh vẫn duy trì niềm đam mê diễn xuất dù đã bước sang tuổi nghỉ hưu. Trước đó, ông cũng gây chú ý khi hóa thân thành nhân vật ông Tri đầy quyền lực, tàn nhẫn trong phim điện ảnh Khế ước bán dâu ra mắt năm 2025.

Từ "ông bố quốc dân" của Bảo Thanh đến loạt vai diễn ấn tượng

NSND Trung Anh sinh năm 1961 tại Hà Tĩnh, là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt với hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật. Trong sự nghiệp, ông từng góp mặt ở nhiều bộ phim nổi tiếng như Hôn nhân trong ngõ hẹp, Người phán xử, Đấu trí, Chúng ta của 8 năm sau hay Lằn ranh.

Tuy nhiên, một trong những vai diễn để lại dấu ấn sâu đậm nhất của nam nghệ sĩ là ông Sơn trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con phát sóng năm 2019. Trong phim, ông Sơn là người đàn ông góa vợ, một mình nuôi dưỡng ba cô con gái Huệ (Thu Quỳnh), Thư (Bảo Thanh) và Dương (Bảo Hân).

Đặc biệt, những phân cảnh giữa ông Sơn và cô con gái thứ hai Anh Thư từng lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. NSND Trung Anh tiết lộ cảnh ông Sơn đến nhà thông gia xin đón con gái về, sau đó Thư chạy theo bố ngoài đường, khiến cả ông và Bảo Thanh xúc động đến mức khóc không nói nổi.

Thành công của bộ phim giúp NSND Trung Anh được khán giả yêu mến gọi là "ông bố quốc dân". Tại VTV Awards 2019, ông giành giải Diễn viên nam ấn tượng, trong khi Bảo Thanh được vinh danh ở hạng mục Diễn viên nữ ấn tượng.

Không chỉ thành công với những vai người cha giàu tình cảm, NSND Trung Anh còn chứng minh khả năng biến hóa qua nhân vật Lương Bổng lạnh lùng trong Người phán xử, Đại tá Trần Giang trong Đấu trí hay Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Đình Sách trong Lằn ranh. Những vai diễn này cho thấy nam nghệ sĩ không muốn bó hẹp bản thân trong một dạng nhân vật quen thuộc.

Cuộc sống bình dị sau nghỉ hưu, hai con đều có sự nghiệp riêng

Trái với hình ảnh đa dạng trên màn ảnh, ngoài đời NSND Trung Anh có cuộc sống khá kín tiếng. Theo báo Thanh Niên tháng 4/2026, nam nghệ sĩ nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 2021 nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Hiện ông tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, đồng thời nhận những dự án phim phù hợp với lịch trình.

NSND Trung Anh thậm chí từng từ chối một số lời mời đóng phim do trùng lịch giảng dạy. Ông xác định công việc đứng lớp là ưu tiên, bởi được truyền đạt kinh nghiệm và chứng kiến sinh viên tiến bộ là niềm vui lớn ở tuổi nghỉ hưu.

Trong một cuộc phỏng vấn, nam nghệ sĩ cho biết ông thường thức dậy từ 5-6 giờ sáng, chăm sóc cây cối, uống trà và dành thời gian đọc sách, xem bóng đá. Những ngày có tiết học, ông tự đi xe máy đến trường. Ông cũng tiết lộ đang nhận khoảng 7 triệu đồng tiền lương hưu mỗi tháng, bên cạnh thu nhập từ công việc giảng dạy và diễn xuất.

Về đời tư, NSND Trung Anh có cuộc hôn nhân gần 30 năm với người vợ kém 10 tuổi, làm việc trong ngành điện lực. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ bà xã là người luôn âm thầm chăm lo gia đình, tạo điều kiện để ông yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Hai vợ chồng có một con trai và một con gái, đều không theo nghiệp diễn xuất. Con trai lớn của ông từng du học Phần Lan, hiện đã trở về Việt Nam làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong khi đó, con gái út đang học tập tại Mỹ và đã nhận học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ kéo dài 5 năm.

Dù được khán giả yêu mến gọi là "ông bố quốc dân", NSND Trung Anh thừa nhận bản thân ngoài đời khá nghiêm khắc, đôi khi nóng tính. Tuy nhiên, vợ chồng ông luôn tôn trọng lựa chọn riêng của các con và không áp đặt chuyện nghề nghiệp.