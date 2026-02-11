Tình hình hiện tại của NTK Bely sau 2 năm vắng bóng?

Sau một thời gian vắng bóng, mới đây, NTK Bely chính thức trở lại với thời trang bằng một lựa chọn đầy cá nhân: tự thiết kế và đồng thời trở thành người mẫu độc quyền cho chính bộ sưu tập của mình.

Trước đây, Bely từng được khán giả yêu thích trong vai trò người mẫu. Với lần trở lại này, cô quyết định thực hiện bộ ảnh với những thiết kế phù hợp với vóc dáng và thần thái hiện tại, như một cách kể lại câu chuyện cá nhân trong hành trình mới.

Bên cạnh yếu tố cá nhân, việc tự khoác lên những thiết kế do chính mình tạo ra còn giúp Bely truyền tải trọn vẹn tinh thần của trang phục. Với các thiết kế cao cấp có cấu trúc phức tạp như tà bay dài, độ nặng, phom dáng và chất liệu cầu kỳ, không phải người mẫu nào cũng có thể thể hiện trọn vẹn nếu thiếu kỹ năng diễn xuất hình thể. Bely cho biết, việc trực tiếp diện trang phục giúp cô kiểm soát tốt hơn từ cảm xúc đến chuyển động, qua đó làm nổi bật vẻ đẹp và câu chuyện ẩn sau mỗi thiết kế.

Ý tưởng chủ đạo của bộ sưu tập lần này được hình thành trong những cảm xúc rất Việt. Tết - thời điểm các trang phục truyền thống như áo dài, áo yếm, áo bà ba lên ngôi cũng là lúc Bely chính thức quay trở lại với thương hiệu thời trang mới mang tên BBH (Bely by Hung Leon), sau hai năm tạm ngưng hoạt động. Nếu thiết kế của Bely trước đây theo đuổi dòng sản phẩm hiện đại, thì BBH lựa chọn hướng đi Việt phục hóa, tập trung tôn vinh vẻ đẹp Á Đông và các giá trị truyền thống.

Người mẫu chia sẻ, chưa bao giờ cô cảm nhận rõ niềm tự hào khi là một người con Việt Nam như ở thời điểm hiện tại. Tình yêu ấy được gửi gắm vào từng thiết kế, với mong muốn không chỉ khách hàng trong nước mà cả bạn bè quốc tế có thể thêm yêu mến và trân trọng bản sắc văn hóa Việt Nam.

Từ những ký ức tuổi thơ, khi xem truyền hình và ấn tượng với hình ảnh áo yếm, tà áo bay bổng đầy nữ tính, Bely đã phát triển cảm hứng đó trong thiết kế mới. Áo yếm được xử lý trên nền chất liệu nhung Budolanh, kết hợp cùng cổ áo dài truyền thống và những dải voan tơ óng ả. Tổng thể tạo nên một thiết kế vừa lạ vừa quen, mang nét cổ điển nhưng vẫn có tính ứng dụng cao trong đời sống đương đại - từ giao lưu văn hóa, lễ hội, tiệc gia đình đến những khoảnh khắc chụp ảnh lưu giữ vẻ đẹp Á Đông.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Bely tự diện chính thiết kế của mình. Cô thừa nhận, quãng thời gian không còn hoạt động người mẫu khiến cân nặng tăng lên đáng kể, và việc lấy lại vóc dáng cũ là điều không dễ. Tuy nhiên, Bely đã nỗ lực giảm cân để có thể diện những thiết kế phù hợp hơn với cơ thể.

Nếu trước đây, khi làm người mẫu, Bely thường phải tạo dáng theo định hướng của stylist. Ở hiện tại, mọi khâu từ ý tưởng, chất liệu, phom dáng đến chi tiết đều được phát triển để phù hợp với cá nhân cô và tệp khách hàng mà thương hiệu BBH hướng đến.

Theo Bely, một trang phục chỉ thực sự đẹp khi người mặc biết cách thể hiện cá tính riêng. Cùng một thiết kế, mỗi cơ thể, mỗi gương mặt sẽ mang đến một tinh thần khác nhau, tạo nên những trải nghiệm thời trang đa dạng và thú vị.

Trong bộ sưu tập N’1 của BBH, thiết kế Yếm An Nhiên được Bely lựa chọn để thực hiện bộ ảnh cùng Hung Leon - người bạn đồng hành và cũng là thợ thiết kế rập đã gắn bó với cô suốt 20 năm. Đây không chỉ là một thiết kế được yêu thích, mà còn đánh dấu hành trình mới của thương hiệu.

Với phom dáng gọn gàng, màu sắc trang nhã, khéo léo khoe bờ vai mềm mại, gợi cảm vừa đủ nhưng vẫn giữ được nét kín đáo, sang trọng, các thiết kế của BBH hướng đến tính ứng dụng cao, phù hợp với nhiều không gian từ sự kiện, biểu diễn nghệ thuật đến xây dựng hình ảnh cá nhân. Đó cũng là triết lý xuyên suốt mà Bely theo đuổi: thời trang không chỉ để ngắm, mà để sống cùng.