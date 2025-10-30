Tình hình "hoa hậu nhiều con nhất Việt Nam" sau 2 tháng thông báo nợ 10 tỷ

Sinh năm 1986 tại Vũng Tàu, Hồ Oanh Yến từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu trước khi chuyển hướng sang các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Năm 2015, cô đại diện Việt Nam tham gia và giành vương miện Hoa hậu Thế giới Toàn cầu tổ chức tại Philippines. Bốn năm sau, cô tiếp tục được xướng tên ở ngôi vị cao nhất của Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới 2019, khẳng định vị thế trong làng giải trí.

Thời điểm đó, Oanh Yến có cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ. Cô được gọi là "hoa hậu nhiều con nhất Việt Nam - từng sống cùng chồng và 6 con trong căn biệt thự rộng lớn tại TP.HCM, ước tính giá trị khoảng 100 tỷ đồng do chính chồng tặng.

Hoa hậu Oanh Yến.

Cuộc sống tưởng chừng như viên mãn thì tới tháng 8/2025, Hoa hậu Oanh Yến khiến dư luận bất ngờ khi công khai thông báo đang gánh khoản nợ lên đến 10 tỷ đồng: "Tôi kiệt sức vì nợ 10 tỷ đồng", Oanh Yến chia sẻ trên tờ Ngôi sao.

Cô thừa nhận phần lớn khoản nợ này là do vay ngân hàng và mượn tiền người thân để đầu tư vào các dự án kinh doanh nhưng không thành công.

trước đó, sau khi rút khỏi showbiz, Oanh Yến đưa gia đình về Đồng Nai sinh sống và xây dựng trang trại rộng hơn 10ha với mong muốn phát triển mô hình nông nghiệp tự cung tự cấp. Tuy nhiên, dự án thất bại do thiếu điện, nước, khiến cây trồng chết hàng loạt. Cô mất trắng gần như toàn bộ vốn đầu tư ban đầu.

Không nản chí, năm 2024 Oanh Yến quay lại TP.HCM, mở chuỗi cửa hàng tiện lợi – từng có thời điểm lên đến 7 điểm kinh doanh – nhưng vì chi phí duy trì quá cao, thiếu nguồn vốn xoay vòng, hệ thống dần rút còn 4 điểm rồi buộc phải đóng cửa.

Oanh Yến khởi nghiệp nhưng thất bại bên giờ đang nợ nần.

Hiện tại, Oanh Yến cùng sáu người con phải tạm sống nhờ nhà chị gái tại TP.HCM. Chi phí sinh hoạt và học hành của các con phần lớn do người thân hai bên hỗ trợ.

Trước áp lực tài chính và những thất bại nối tiếp, Oanh Yến cho biết cô đang cân nhắc sang Campuchia để bắt đầu lại. Ý định này xuất phát từ mong muốn tìm một môi trường mới, chi phí thấp, dễ khởi nghiệp hơn so với trong nước.

Người đẹp tiết lộ kế hoạch mở quán phở hoặc quán nước nhỏ tại Phnom Penh song hiện vẫn chưa xoay đủ vốn. Cũng vào tháng 8 vừa qua, cô có chuyến đi Campuchia kéo dài một tuần, vừa để thư giãn, vừa khảo sát cơ hội kinh doanh.

Sau khi chia sẻ về chuyện nợ nần, Oanh Yến vẫn chọn lối sống tích cực, vui vẻ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải hình ảnh đi tham quan, học hỏi về trồng trọt và nông nghiệp.

Gia đình hạnh phúc của nàng hậu.

Oanh Yến viết: "Tham quan học hỏi vùng trồng sweet potato xuất khẩu Nhật của lớp trưởng"; "Ghé thăm vườn anh bạn học chuyên trồng nhân giống thanh long & chanh dây hoàng kim hương mật ong – hương ổi"; "Tình yêu lớn dành cho nông nghiệp với buổi khảo nghiệm mô hình công nghệ cấy mô cây trồng và vùng trùng"...

Từ những chia sẻ đó có thể thấy, người đẹp vẫn dành tình yêu lớn cho nông nghiệp dù cô từng thất bại ở lĩnh vực này.

Ngoài việc học hỏi thêm về chuyên môn, Oanh Yến còn tiết lộ cô đang xóa các hình xăm trên cơ thể và gây chú ý khi tiết lộ không dùng thuốc tê trong quá trình xóa dù đau đớn.

Bên cạnh đó, cuộc sống gia đình của cô cũng nhận được nhiều sự quan tâm. "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên chồng và các con. Lối sống tích cực và ham học hỏi của nàng hậu nhận được nhiều lời chúc sớm khôi phục lại được sự nghiệp.