Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đạt nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì các cuộc họp Thường trực Chính phủ về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về tình hình kinh tế - xã hội chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025 sắp diễn ra - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự các phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thường trực Chính phủ và các đại biểu đã cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình về tình hình kinh tế - xã hội; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2025.

Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá, trong quý III và tháng 9, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn, yếu tố rủi ro. Ở trong nước, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, đặc biệt là trước những yếu tố bất lợi gia tăng từ bên ngoài.

Cũng trong tháng 9, nước ta liên tiếp hứng chịu 4 cơn bão lớn, đặc biệt là cơn bão số 10 với sức gió rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian lưu bão dài, kèm theo mưa lớn, đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, quyết liệt các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát, nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình, những vấn đề đột xuất phát sinh; tập trung cụ thể hóa các luật, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội.

Trong tháng 9, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 17 nghị định, 48 nghị quyết, 33 chỉ thị, công điện và trên 680 văn bản chỉ đạo, điều hành để hoàn thiện pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh, trong đó có 8 công điện chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, 6 công điện chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tính chung 9 tháng, đã ban hành 261 nghị định, 369 nghị quyết, 2.353 quyết định và 31 chỉ thị, 175 công điện để chỉ đạo đồng bộ giải pháp trên các lĩnh vực.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phối hợp tổ chức trọng thể nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, khởi công, khánh thành đồng loạt hàng trăm công trình trọng điểm; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị Trung ương, kỳ họp Quốc hội; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền... Đồng thời, trình Bộ Chính trị ban hành và tổ chức triển khai quyết liệt những quyết sách mang tính lịch sử trong các lĩnh vực then chốt.

Nhìn chung, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung cao độ, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp trong thời gian ngắn; quản lý điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, nỗ lực "xoay chuyên tình thế, chuyển đổi trạng thái".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện, nổi bật là tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt mức cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 9 đạt 50,4 điểm, đơn hàng mới tăng trở lại. Việc thực hiện 3 đột phá chiến lược, các nghị quyết "trụ cột" của Bộ Chính trị và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới đạt nhiều kết quả rõ nét.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng. Ngành y tế, giáo dục tập trung triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Chính phủ và xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện thí điểm xây dựng 100 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới, chính sách miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng.

Tuy nhiên, tình hình những tháng cuối năm còn rất thách thức; nhiều nhiệm vụ, vấn đề mới đặt ra, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa trong triển khai công việc.

Thủ tướng phân tích thêm một số nội dung về đánh giá tình hình, công tác chỉ đạo, điều hành, phản ứng chính sách trong tháng 9, quý III và 9 tháng; dự báo tình hình thời gian tới; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong tháng 10 và quý IV trên các lĩnh vực... - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận để các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo về kinh tế - xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích thêm một số nội dung về đánh giá tình hình, công tác chỉ đạo, điều hành, phản ứng chính sách trong tháng 9, quý III và 9 tháng; những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, những khó khăn, hạn chế, bất cập; phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình thời gian tới; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong tháng 10 và quý IV trên các lĩnh vực.

Thủ tướng lưu ý, nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể sắp tới về tiếp tục ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, kiểm soát rủi ro; tập trung khai thác dư địa chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm, trọng điểm; tháo gỡ vướng mắc, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tập trung chuẩn bị thật tốt việc phục vụ hội nghị Trung ương và kỳ họp Quốc hội sắp tới; tiếp tục thúc đẩy đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Tổ chức tốt Hội chợ mùa Thu tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam; gỡ thẻ vàng IUU; triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, thúc đẩy các dự án đường sắt, phát triển nhà ở xã hội; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa lĩnh vực du lịch; chú trọng hơn nữa công tác thông tin, truyền thông; tập trung giải ngân đầu tư công đạt 100%; khẩn trương khắc phục hậu quả và tiếp tục làm tốt công tác ứng phó thiên tai được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp; đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước…