Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Xuân Hinh

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Xuân Hinh bị đột quỵ bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Trước những thông tin này, nam nghệ sĩ đã trực tiếp lên tiếng, khẳng định tình trạng sức khỏe hiện tại không giống như những gì đang được lan truyền.

Ngày 6/10, trên trang cá nhân, Xuân Hinh đăng tải đoạn video trò chuyện cùng NSƯT Thanh Thanh Hiền, kèm dòng chú thích: “Tiếng lành ấy cũng đồn xa/ Ai ngờ tiếng dữ đồn ba ngày đường/ Chút tin gửi khắp muôn phương/ Rằng Hinh vẫn khỏe bình thường, thế thôi”.

Trong video, khi nhắc đến thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ nói: “Tôi đang rất khỏe thì trên mạng đồn bị đột quỵ”. Xuân Hinh đồng thời khẳng định sức khỏe của ông vẫn bình thường và dùng những câu thơ dí dỏm để đáp lại tin đồn về tình trạng sức khỏe của mình.

Xuân Hinh lên tiếng trước thông tin sai sự thật về tình hình sức khỏe đang được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: FBNV)

Động thái này của Xuân Hinh phần nào giúp người hâm mộ có thêm thông tin về tình trạng sức khỏe hiện tại của ông. Thay vì phản hồi bằng những lời giải thích dài, nam nghệ sĩ lựa chọn cách nói vui, đồng thời khẳng định bản thân vẫn khỏe mạnh.

Sáng 7/10, Xuân Hinh tiếp tục cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân. Trong ảnh, ông xuất hiện tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và cho biết đang dâng hương tại đây. Nam nghệ sĩ viết: “Ai gọi Hinh đó, có Hinh đây! Hẹ Hẹ Hẹ. Hinh đang dâng hương ở Văn Miếu Quốc Tử Giám”.

Hình ảnh mới nhất cho thấy Xuân Hinh vẫn xuất hiện bình thường trước công chúng. Những chia sẻ liên tiếp của ông cũng là thông tin trực tiếp để người hâm mộ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe hiện tại, thay vì dựa vào những nội dung chưa được xác thực trên mạng xã hội (Ảnh: FBNV)

Trước đó, Xuân Hinh cũng xuất hiện tại đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 2 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Tại sự kiện, ông biểu diễn liên khúc “Ngồi tựa mạn thuyền - Bắc Bling” cùng nghệ sĩ Chu Bảo Quế, Hòa Minzy và Tuấn Cry.

Sự xuất hiện của nam nghệ sĩ tại chương trình cũng thu hút sự chú ý khi ông tiếp tục thể hiện phong cách biểu diễn đặc trưng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Đặc biệt, Xuân Hinh từng tạo dấu ấn với công chúng khi tham gia MV “Bắc Bling” của Hòa Minzy, kết hợp những chất liệu âm nhạc hiện đại với nét văn hóa truyền thống Bắc Ninh.

Xuân Hinh, tên thật là Bùi Xuân Hinh, sinh năm 1963, là nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực chèo, hài và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Ông được khán giả biết đến với biệt danh “Vua hài đất Bắc” và có nhiều năm hoạt động trên sân khấu.

Xuân Hinh được đông đảo khán giả biết đến và yêu mến sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật (Ảnh: FBNV)

Ngay từ khi còn trẻ, Xuân Hinh đã gắn bó với nghệ thuật dân gian. Năm 1977, khi đang học phổ thông, ông trúng tuyển vào Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Sau hơn 6 năm gắn bó với dân ca quan họ, ông tiếp tục theo học chèo tại Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp, Xuân Hinh từng được giữ lại trường làm giảng viên nhưng sau đó chuyển về Nhà hát Chèo Hà Nội để tiếp tục theo đuổi sân khấu. Trong sự nghiệp, ông thể hiện nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, xẩm, quan họ, cải lương và chầu văn.

Ở tuổi ngoài 60, Xuân Hinh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trong nhiều chương trình, sản phẩm âm nhạc.