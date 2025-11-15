Tỉnh lớn nhất Tây Nam Bộ sẽ xây dựng trung tâm hội nghị APEC gần 22.000 tỷ đồng tai "đảo ngọc", phục vụ sự kiện quy tụ VVIP

Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh An Giang khóa X đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó đáng chú ý nhất là chủ trương đầu tư dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án được xây dựng tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với diện tích sử dụng đất hơn 16ha, tổng mức đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng.

Theo thiết kế tổng thể, trung tâm hội nghị và triển lãm có 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ. Nhà hát đa năng với 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, khoảng 4.000 chỗ. Ngoài ra, dự án còn bao gồm 50.720 m2 công viên cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ. Về tiến độ, dự án sẽ được xây dựng từ quý IV/2025 đến quý II/2027.

Theo tỉnh An Giang, dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT là hình thức lựa chọn phù hợp và lợi thế, giảm gánh nặng tài chính cho Nhà nước trong việc phát triển dự án trong bối cảnh cần đầu tư đồng loạt nhiều dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 và các dự án trọng điểm khác trên toàn quốc.

Việc xây dựng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC 2027 không chỉ phục vụ các hoạt động đối ngoại cấp cao mà còn giúp quảng bá hình ảnh quốc gia, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - du lịch của Phú Quốc.



