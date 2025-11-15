Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh lớn nhất Tây Nam Bộ sẽ xây dựng trung tâm hội nghị APEC gần 22.000 tỷ đồng tai "đảo ngọc", phục vụ sự kiện quy tụ VVIP

15-11-2025 - 17:48 PM | Bất động sản

Tỉnh lớn nhất Tây Nam Bộ sẽ xây dựng trung tâm hội nghị APEC gần 22.000 tỷ đồng tai "đảo ngọc", phục vụ sự kiện quy tụ VVIP

Dự án Trung tâm hội nghị APEC rộng 16ha, gồm trung tâm hội nghị và triển lãm, nhà hát đa năng, công viên sẽ là nơi diễn ra các hoạt động chính hội nghị APEC 2027 tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh An Giang khóa X đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó đáng chú ý nhất là chủ trương đầu tư dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án được xây dựng tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang với diện tích sử dụng đất hơn 16ha, tổng mức đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng.

Theo thiết kế tổng thể, trung tâm hội nghị và triển lãm có 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, đáp ứng tối thiểu 6.500 chỗ. Nhà hát đa năng với 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, khoảng 4.000 chỗ. Ngoài ra, dự án còn bao gồm 50.720 m2 công viên cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ. Về tiến độ, dự án sẽ được xây dựng từ quý IV/2025 đến quý II/2027.

Theo tỉnh An Giang, dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT là hình thức lựa chọn phù hợp và lợi thế, giảm gánh nặng tài chính cho Nhà nước trong việc phát triển dự án trong bối cảnh cần đầu tư đồng loạt nhiều dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 và các dự án trọng điểm khác trên toàn quốc.

Việc xây dựng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC 2027 không chỉ phục vụ các hoạt động đối ngoại cấp cao mà còn giúp quảng bá hình ảnh quốc gia, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - du lịch của Phú Quốc.


Tâm Nguyên

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những điểm giống nhau thú vị của 2 dự án lớn nhất lịch sử của Vinhomes

Những điểm giống nhau thú vị của 2 dự án lớn nhất lịch sử của Vinhomes Nổi bật

Tập đoàn T&T của bầu Hiển sắp hoàn thành một việc quan trọng ở dự án sân bay 5.800 tỷ đồng

Tập đoàn T&T của bầu Hiển sắp hoàn thành một việc quan trọng ở dự án sân bay 5.800 tỷ đồng Nổi bật

Toàn cảnh khu đất sắp xây sân vận động 50.000 chỗ sau hơn 30 năm 'bất động'

Toàn cảnh khu đất sắp xây sân vận động 50.000 chỗ sau hơn 30 năm 'bất động'

17:48 , 15/11/2025
Đất nền tại nơi sắp có siêu đô thị lấn biển 14 tỷ USD bất ngờ có "biến", nhà đầu tư đổ về

Đất nền tại nơi sắp có siêu đô thị lấn biển 14 tỷ USD bất ngờ có "biến", nhà đầu tư đổ về

13:40 , 15/11/2025
Bùng nổ khách quốc tế, chủ đầu tư nam đảo Phú Quốc mở rộng khách sạn – nhà hàng.

Bùng nổ khách quốc tế, chủ đầu tư nam đảo Phú Quốc mở rộng khách sạn – nhà hàng.

13:30 , 15/11/2025
Nhà đầu tư Benhill hưởng lợi dòng tiền nhờ dự án vượt tiến độ, sắp bàn giao

Nhà đầu tư Benhill hưởng lợi dòng tiền nhờ dự án vượt tiến độ, sắp bàn giao

13:30 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên