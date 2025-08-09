Tính năng Android cơ bản mà người dùng iPhone rất mong muốn

Gần hai thập kỷ kể từ khi ra mắt, iPhone vẫn thiếu một chức năng tưởng như đơn giản: điều chỉnh riêng biệt âm lượng thông báo và âm lượng media. Đây là tính năng đã có trên Android từ năm 2011.

Hiện tại, iOS chỉ cung cấp một thanh trượt âm lượng chung cho cả thông báo và media. Nếu tắt tùy chọn "Thay đổi bằng nút" trong phần Âm thanh & Phản hồi xúc giác, âm lượng chuông cũng bị gộp chung, khiến người dùng gần như không thể tùy chỉnh riêng từng loại âm thanh. Điều này gây bất tiện trong nhiều tình huống, chẳng hạn khi chờ một cuộc gọi quan trọng nhưng không muốn bị làm phiền bởi hàng loạt thông báo khác.

Tưởng là tính năng đơn giản nhưng bao năm rồi Apple chưa "học hỏi" Android.

Apple có cung cấp chế độ Tập trung để giới hạn thông báo từ một số ứng dụng, nhưng thao tác cài đặt khá phức tạp và kém trực quan. Trong khi đó, Android từ lâu đã có các thanh trượt riêng cho âm lượng báo thức, thông báo, media và chuông. Người dùng chỉ cần mở menu điều chỉnh âm lượng là có thể thay đổi ngay lập tức.

Nguyên nhân có thể đến từ triết lý thiết kế của Apple, ưu tiên sự đơn giản và giữ nguyên một số hành vi từ các phiên bản iOS trước. Tuy nhiên, khi iOS đã mở rộng khả năng tùy biến giao diện với màn hình khóa kép màu, hình nền hiệu ứng, việc thiếu một chức năng cơ bản như tách âm lượng càng trở nên khó hiểu.

Dùng rồi mới thấy tính năng này tiện thế nào, rất xứng đáng để Apple thêm vào bản cập nhật iOS tiếp theo.

Giải pháp không phức tạp: Apple chỉ cần bổ sung một menu mở rộng ngay trong thanh trượt âm lượng của Trung tâm điều khiển, cho phép điều chỉnh riêng âm lượng chuông, thông báo và media. Không gian này thậm chí còn đủ để thêm các nút tùy chỉnh nâng cao cách hoạt động của nút âm lượng.

Sự đơn giản luôn là giá trị cốt lõi của Apple, nhưng đôi khi nó khiến iPhone kém linh hoạt và hạn chế trải nghiệm của người dùng. Trong trường hợp này, một thay đổi nhỏ cũng đủ mang lại sự tiện lợi đáng kể, đáp ứng nhu cầu vốn đã được Android giải quyết từ hơn một thập kỷ trước.