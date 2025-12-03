Tính năng mới của Facebook Groups: Cho phép tùy chỉnh biệt danh, ảnh đại diện

Facebook Groups đã có sự thay đổi lớn, mở ra không gian tương tác cởi mở và cá nhân hóa hơn bao giờ hết. Sau nhiều năm duy trì quy tắc tên thật nghiêm ngặt và một thời gian dùng ẩn danh nhàm chán, Meta đã chính thức cho phép thành viên trong các hội nhóm được tùy chỉnh biệt danh ( nickname ) và ảnh đại diện ( avatar ) riêng biệt khi tham gia thảo luận.

Tính năng mới nhằm xóa bỏ rào cản tâm lý, đặc biệt là với giới trẻ, giúp người dùng cảm thấy thoải mái và tự do hơn khi bày tỏ ý kiến. Bạn có thể thiết lập biệt danh ngay tại mục dùng để tạo bài viết hoặc bình luận ẩn danh và chọn một avatar riêng để đại diện cho mình trong Group. Cụ thể như sau:

Bước 1: Chọn Đăng bài viết. Ở bài viết, chọn Chỉnh sửa biệt danh.

Bước 2: Nhập biệt danh bạn muốn hiển thị và chọn chỉnh sửa ảnh đại diện (avatar).

Bước 3: Chọn avatar theo ý thích. Sau đó bấm Lưu là hoàn tất. Giờ đây, bạn có thể đăng bài hoặc bình luận dưới dạng tên biệt danh và ảnh đại diện theo nhu cầu.

Tuy nhiên, quản trị viên nhóm phải bật tính năng này trước và một số nhóm còn yêu cầu xét duyệt từng trường hợp. Khi được bật, người dùng được tự do chuyển đổi giữa tên thật và biệt danh chỉ với một lần chạm. Facebook vẫn kiểm soát chặt chẽ nội dung bằng bộ Tiêu chuẩn Cộng đồng, nên biệt danh phải đảm bảo phù hợp và không gây hiểu nhầm.

Việc nới lỏng quy định về tên thật là một phần quan trọng trong nỗ lực của Meta nhằm làm mới Facebook Groups. Facebook khuyến khích mọi người mở lòng chia sẻ, thảo luận về sở thích hoặc chuyên môn mà không e ngại lộ danh tính thật. Sự thay đổi được kỳ vọng sẽ làm tăng tính sống động và gắn kết, biến Group thành một môi trường tương tác năng động, đa dạng, giúp Facebook tiếp tục khẳng định vị thế là mạng xã hội cộng đồng hàng đầu.