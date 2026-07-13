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Tinh thần "old money" bắt đầu từ công thức áo sơ mi trắng và quần đen

| | Lifestyle

Tinh thần "old money" bắt đầu từ công thức áo sơ mi trắng và quần đen

Có những xu hướng đến rồi đi theo từng mùa, nhưng cũng có những công thức mặc đẹp tồn tại hàng chục năm mà chưa bao giờ mất đi sức hút. Áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần đen chính là một trong những lựa chọn như thế.

Nhìn thì đơn giản, thậm chí có phần quen thuộc, nhưng đây lại là set đồ luôn xuất hiện trong tủ đồ của những người phụ nữ có gu. Từ các biểu tượng thời trang, fashionista cho đến phụ nữ Pháp, ai cũng từng ít nhất một lần diện công thức này. Lý do rất đơn giản: mặc lên lúc nào cũng thanh lịch, sang trọng và không bao giờ sợ lỗi mốt.

Tinh thần "old money" bắt đầu từ công thức áo sơ mi trắng và quần đen - Ảnh 1.

Điểm khiến bộ đôi này được yêu thích nằm ở sự cân bằng hoàn hảo. Chiếc áo sơ mi trắng mang đến cảm giác sạch sẽ, tinh tế và đầy khí chất, trong khi quần đen giúp tổng thể trở nên gọn gàng, kéo dài đôi chân và dễ tôn dáng. Chỉ với hai gam màu cơ bản, người mặc đã có ngay vẻ ngoài chỉn chu mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Tinh thần "old money" bắt đầu từ công thức áo sơ mi trắng và quần đen - Ảnh 2.

Quan sát những outfit trong loạt ảnh có thể thấy, chẳng ai mặc theo kiểu quá cầu kỳ. Áo sơ mi thường được mở hai đến ba cúc đầu, tay áo xắn nhẹ hoặc buông tự nhiên. Phần áo được sơ vin gọn gàng hoặc sơ vin nửa vạt để tạo cảm giác phóng khoáng. Chính những chi tiết nhỏ này khiến bộ trang phục trở nên mềm mại, có chiều sâu và mang đậm tinh thần "effortless chic" – thanh lịch một cách tự nhiên.

Tinh thần "old money" bắt đầu từ công thức áo sơ mi trắng và quần đen - Ảnh 3.

Một chiếc quần ống suông hoặc quần ống rộng cạp cao cũng là "vũ khí" giúp outfit trông đắt giá hơn. Thiết kế này không chỉ tạo hiệu ứng chân dài mà còn giúp vóc dáng cân đối hơn, phù hợp với nhiều độ tuổi và dáng người. Dù đi làm, gặp đối tác hay dạo phố cuối tuần, set đồ này đều không hề lạc nhịp.

Tinh thần "old money" bắt đầu từ công thức áo sơ mi trắng và quần đen - Ảnh 4.

Phụ kiện cũng là yếu tố tạo nên khí chất của công thức kinh điển này. Một chiếc túi da đen, đôi kính râm, vòng cổ mảnh ánh vàng, đồng hồ hoặc khuyên tai nhỏ đã đủ giúp tổng thể trở nên sang trọng. Nếu muốn vẻ ngoài hiện đại hơn, hãy kết hợp cùng sandal quai mảnh, giày mũi nhọn hoặc loafer thay vì những đôi giày quá cầu kỳ.

Tinh thần "old money" bắt đầu từ công thức áo sơ mi trắng và quần đen - Ảnh 5.

Điều đáng giá nhất là bộ đôi áo sơ mi trắng và quần đen không chạy theo xu hướng. Năm nay đẹp, vài năm sau vẫn đẹp. Bạn có thể đầu tư một chiếc sơ mi chất liệu tốt và một chiếc quần cắt may chuẩn, bởi đây là những món đồ có thể mặc hàng trăm lần mà vẫn luôn hợp thời.

Tinh thần "old money" bắt đầu từ công thức áo sơ mi trắng và quần đen - Ảnh 6.

Giữa vô vàn xu hướng thay đổi từng ngày, đôi khi sự tinh giản mới chính là đỉnh cao của phong cách. Và có lẽ đó là lý do suốt nhiều thập kỷ qua, áo sơ mi trắng phối cùng quần đen vẫn luôn được xem là "đồng phục" của những người phụ nữ thanh lịch: không phô trương, không cầu kỳ, nhưng lúc nào cũng khiến người đối diện cảm nhận được sự sang trọng và tinh tế.

Theo Như Quỳnh

Thanh niên Việt

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