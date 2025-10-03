Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu

Ngày giỗ Tổ sân khấu vốn được ví như "Tết của giới nghệ sĩ", đây luôn là dịp đặc biệt để những người làm nghệ thuật bày tỏ lòng tri ân với Tổ nghiệp. Hàng năm, đền thờ Tổ 100 tỷ đồng của nghệ sĩ Hoài Linh tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức trở thành điểm hội tụ lớn, thu hút đông đảo đồng nghiệp và khán giả. Tuy nhiên, vài năm gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh và nhiều lý do khách quan, nơi này từng đóng cửa, hạn chế người ngoài vào.

Năm nay, không khí đã trở lại sôi động hơn. Nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện trong chiếc áo dài truyền thống, trực tiếp tham gia các nghi lễ quan trọng. Nam danh hài tự tay dọn dẹp, bày trí bàn thờ Tổ, cúng lễ nghiêm trang và thân thiện chụp ảnh cùng khách đến dâng hương. Hình ảnh Hoài Linh giản dị, gắn bó với đền thờ khiến nhiều người xúc động, bởi công trình này được coi là tâm huyết lớn nhất trong đời nghệ sĩ.

Không chỉ có Hoài Linh, nhiều nghệ sĩ khác như Nam Thư, Việt Hương, Hoài Phương… cũng đã có mặt từ sớm để thắp hương, gửi gắm lòng thành kính. Không khí trang trọng, linh thiêng nhưng cũng đầy ấm áp khi những người làm nghề hội tụ, trò chuyện thân tình.

Nghệ sĩ Hoài Linh trực tiếp tham gia các hoạt động trong ngày lễ giỗ Tổ sân khấu (Nguồn: Nguyễn Trần Huy Lâm)

Dựa vào những hình ảnh mới nhất, có thể thấy nam nghệ sĩ vẫn rất khoẻ mạnh chứ không gặp vấn đề sức khoẻ như những thông tin lan truyền trước đó

Mẹ của nghệ sĩ Hoài Linh cũng có mặt để tham dự ngày quan trọng này

Bên trong đền thờ Tổ, mọi thứ đã được sắp xếp trang trọng và chỉn chu

Đền thờ Tổ nghiệp sân khấu của nghệ sĩ Hoài Linh được khánh thành vào tháng 9/2016, đây là công trình tâm huyết nhất cuộc đời nam nghệ sĩ. Đền thờ Tổ toạ lạc trên khu đất rộng hơn 7.000 m², với tổng kinh phí ước tính lên đến 100 tỷ đồng, phần lớn do Hoài Linh dành dụm, tích góp trong nhiều năm làm nghề.

Kiến trúc của đền mang đậm phong cách truyền thống Á Đông, với mái ngói cong đỏ tươi, cột gỗ lớn, sân lát gạch rộng thoáng. Bên trong là không gian thờ tự uy nghi, được Hoài Linh chăm chút từng chi tiết từ tượng thờ, câu đối, hoành phi đến bát hương. Ngoài khu chính điện, công trình còn có nhiều hạng mục phụ như hồ cá, hòn non bộ, vườn cây xanh mát, tạo cảm giác thanh tịnh, linh thiêng.

Ngay từ khi hoàn thành, đền thờ Tổ 100 tỷ đã trở thành điểm hội tụ quen thuộc của giới nghệ sĩ. Mỗi dịp giỗ Tổ, hàng trăm văn nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực, từ cải lương, kịch nói, điện ảnh, âm nhạc đến múa đều tề tựu để dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn. Các thế hệ nghệ sĩ trẻ cũng coi đây là nơi học hỏi truyền thống, tìm về cội nguồn của nghề.

Toàn cảnh đền thờ Tổ trị giá 100 tỷ đồng

Năm nay, nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã tự dâng bàn lễ vật tại nhà, công ty để bày tỏ lòng thành kính

Nhiều nghệ sĩ tham dự lễ giỗ Tổ được tổ chức tại sân khấu Thế giới trẻ



