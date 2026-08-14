Tình trạng đáng lo ngại của dân văn phòng

Nếu công việc hiện tại chỉ toàn là áp lực, chán chường, chắc hẳn không ít người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay tới phương án nhảy việc. Chuyện này không có gì khó hiểu, nhưng tại Hàn Quốc, tình hình đang diễn ra theo hướng hoàn toàn ngược lại. Ngay cả khi công việc chỉ mang lại những hơi thở dài, dân văn phòng xứ kim chi cũng chẳng mảy may tính đến chuyện tìm một bến đỗ mới.

Với họ, đi làm ở đâu cũng mệt như nhau, chuyển công ty cũng chỉ là mang cái mệt từ nơi này sang nơi khác, và thế là họ chấp nhận chịu đựng.

Chỉ số hạnh phúc của người lao động càng ngày càng giảm

Theo kết quả khảo sát được nền tảng Blind công bố vào ngày 12/8 vừa qua, chỉ khoảng 100 doanh nghiệp ghi nhận mức độ hạnh phúc của nhân viên tăng lên trong năm nay. Trong khi đó, số doanh nghiệp có chỉ số hạnh phúc giảm đã vượt 370. Tỷ lệ doanh nghiệp đạt từ 50 điểm hạnh phúc trở lên cũng giảm, từ 47% vào năm 2025 xuống còn 33%.

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Đáng chú ý, tình trạng này không chỉ xuất hiện ở một vài ngành nghề riêng lẻ mà có sự khác biệt lớn ngay cả giữa những công ty cùng lĩnh vực. Chẳng hạn, trong ngành bán dẫn, SK Hynix nằm trong nhóm 3% doanh nghiệp có chỉ số hạnh phúc cao nhất, trong khi Samsung Electronics lại đứng ở top cuối. Tương tự trong ngành công nghệ, Naver thuộc nhóm 2% dẫn đầu và bỏ xa KaKao.

Sự chênh lệch này cho thấy cùng làm một ngành nghề nhưng trải nghiệm của người lao động có thể rất khác nhau tùy doanh nghiệp.

Tuy nhiên, điều đáng lo hơn nằm ở một thực tế khác: Dù mức độ hạnh phúc giảm, người lao động lại không tìm cách cải thiện mà coi đó như một điều hiển nhiên cần chấp nhận.

"Tôi không thích công việc hiện tại, nhưng tôi cũng không muốn nghỉ việc, giờ làm ở đâu cũng như nhau cả, đều chẳng có gì hạnh phúc" - Một người tham gia khảo sát của Blind chia sẻ.

Theo Blind, tỷ lệ người đi làm từng thử tìm hoặc chuyển việc trong vòng một năm qua đã giảm so với năm trước. Xu hướng này không chỉ giới hạn ở một ngành hay một nhóm nghề nhất định. Thông thường, khi mức độ hài lòng với công việc giảm, số người muốn nghỉ việc và tìm nơi làm mới sẽ tăng. Vì vậy, việc cả hai chỉ số cùng giảm được đánh giá là khá bất thường.

Vì đâu nên nỗi?

Một trong những cách lý giải được đưa ra là người lao động đang trở nên thận trọng hơn trước thị trường việc làm đang thu hẹp. Thay vì nghỉ việc để tìm một cơ hội mới, nhiều người có xu hướng tiếp tục ở lại và quan sát tình hình.

Trong báo cáo mới công bố, Blind không chỉ khảo sát mức độ hạnh phúc, mà còn phân tích 218.000 bài đăng trên các kênh MXH công khai của nhân viên thuộc những doanh nghiệp có chỉ số cao và thấp. Kết quả cho thấy nhân viên tại các công ty có chỉ số hạnh phúc cao thường xuyên thảo luận về công đoàn, tiền thưởng theo thành tích, thu nhập và chế độ nghỉ ngơi/làm việc.

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Đặc biệt, ở nhóm doanh nghiệp có chỉ số hạnh phúc cao, những câu hỏi hướng tới việc cải thiện tổ chức xuất hiện nhiều gấp 1,8 lần so với những câu hỏi xoay quanh khả năng rời bỏ công ty. Điều này cho thấy một môi trường làm việc khiến nhân viên hạnh phúc không nhất thiết là nơi không có bất mãn, mà có thể là nơi người lao động vẫn tin rằng vấn đề có thể được thay đổi.

Blind nhận định mức độ hạnh phúc là "kết quả", còn những cuộc trò chuyện của nhân viên là "dấu hiệu". Khảo sát chỉ được thực hiện mỗi năm một lần, nhưng ngôn ngữ và hành vi của nhân viên lại được hình thành và có thể thay đổi mỗi ngày. Vì vậy, thường xuyên theo dõi những tín hiệu này có thể giúp doanh nghiệp nhận diện sớm sự thay đổi trong tỷ lệ nghỉ việc cũng như danh tiếng của tổ chức.

Nhìn từ những con số trên, vấn đề của dân văn phòng Hàn Quốc hiện nay có lẽ không đơn giản là "chán việc thì nghỉ". Họ có thể không còn cảm thấy hạnh phúc với công việc, nhưng trong bối cảnh thị trường lao động thiếu ổn định, nghỉ việc để bắt đầu lại cũng trở thành một lựa chọn đầy rủi ro.

(Nguồn: mk.co.kr)