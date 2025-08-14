Tình trạng đi lại khó khăn của MC Mai Ngọc hậu sinh con đầu lòng

Tháng 4/2025, MC Mai Ngọc đã chào đón con đầu lòng ở tuổi 35. Trong suốt 4 tháng qua, nữ MC nổi tiếng VTV đều đặn cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội. Từ khi mang thai, cô đã tạm dừng công việc dẫn chương trình ở đài truyền hình.

Sau khi sinh con đầu lòng, MC Mai Ngọc mới đây khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bản thân. Trên trang cá nhân, nữ MC đăng tải hình ảnh nắm tay con đầu lòng và tiết lộ gặp trở ngại trong việc di chuyển. "Mẹ bị đau gối đi lại khó khăn, bác sĩ bảo do tụt canxi sau sinh, nhưng vẫn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho em", cô chia sẻ.

Sau sinh, đặc biệt là trong 6 tháng đầu, nhu cầu canxi của phụ nữ sẽ nhiều hơn so với khi mang thai. Thiếu canxi có thể làm cho sản phụ bị loãng xương, đau lưng, rụng tóc, đau vai… Dù đang gặp khó khăn trong việc di chuyển, Mai Ngọc vẫn dành thời gian đi dạo cùng con mỗi ngày.

MC Mai Ngọc thừa nhận đi lại khó khăn, bị tụt canxi sau khi sinh con đầu lòng

4 tháng sau khi lên chức, nữ MC xinh đẹp thường xuyên chia sẻ hình ảnh của nhóc tỳ trên mạng xã hội

Trước đó, MC Mai Ngọc từng hào hứng đăng tải hình ảnh check-in quay trở lại phòng gym hậu sinh con

Người đẹp từng chia sẻ: "Làm mẹ rồi mới thật sự hiểu mẹ mình, các chị, em, bạn bè xung quanh mình đã trải quả những gì, đã hy sinh nhiều thế nào. Không chỉ thể xác mà cả tinh thần khi cuộc sống thay đổi hoàn toàn, tất cả thu bé lại chỉ bằng một em bé. Lúc sinh xong chính là lúc yếu mềm nhất, cần nhất sự trợ giúp từ chồng từ những người thân ở bên cạnh".

Chồng thứ 2 của Mai Ngọc là thiếu gia của một gia đình giàu có, kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, tiệc cưới có tiếng ở Bắc Giang. Ông xã kém Mai Ngọc 2 tuổi. Dù khá kín tiếng trên MXH nhưng trước khi cưới, nữ MC thường xuyên đưa chồng đi cùng với hội bạn thân của mình.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của cô nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả

Mai Ngọc là nữ MC tài năng, nổi tiếng của đài truyền hình VTV. Tuy nhiên, hiện tại Mai Ngọc đã tạm ngừng công việc này để tập trung vun vén gia đình nhỏ. Nữ MC xác nhận có người mới vào đầu tháng 12, thực tế cô và chồng thứ 2 đăng ký kết hôn vào cuối tháng 11/2024. Cả hai tổ chức lễ cưới ở quê đàng trai vào cuối tháng 12/2024.