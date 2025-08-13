MC giàu nhất showbiz khoe ảnh 1 trong số 70 ngôi nhà đang sở hữu: biệt phủ rộng 600 m2, đẹp đến mức tưởng địa điểm tham quan, kiến trúc xa hoa như hoàng cung

Mới đây, MC kiêm doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc - Lý Tương lại khiến mạng xã hội xứ tỷ dân xôn xao khi chia sẻ loạt hình ảnh về căn biệt thự sân vườn của mình tại Bắc Kinh. Ngay khi những bức ảnh xuất hiện, nhiều người không khỏi trầm trồ, thậm chí ví khuôn viên này như một điểm tham quan du lịch thay vì nhà ở riêng.

Theo tiết lộ, khuôn viên biệt thự có diện tích hơn 600 m2, được thiết kế mang đậm phong cách cổ truyền Bắc Kinh. Từ cổng nhìn vào, toàn bộ khung cảnh gợi nhớ tới những phủ đệ của quan lại hay gia đình hoàng tộc xưa.

Căn biệt thự có các cột đỏ cao vững chãi, hành lang gỗ chạm trổ tinh xảo, mái hiên treo đèn lồng đỏ tỏa ánh sáng ấm áp khi đêm xuống. Bố cục sân vườn tuân theo lối kiến trúc truyền thống với sự cân bằng giữa công trình và thiên nhiên. Nhiều người nhận xét khung cảnh này chẳng khác gì bối cảnh của một bộ phim cung đình cổ trang.

Khu vườn được bao quanh bởi cây xanh rợp bóng, lối đi lát đá uốn lượn, hai bên là những khóm hoa và cây cảnh tươi tốt. Một hồ nước nhỏ nằm ở trung tâm, xung quanh có tiểu cảnh và hòn non bộ, tạo cảm giác thanh bình hiếm có giữa lòng thủ đô. Từ bên trong nhìn ra, sắc xanh tràn ngập không gian, kết hợp với kiến trúc cổ điển tạo nên một tổng thể hài hòa và đậm chất thơ.

Vài hình ảnh góc vườn trong biệt phủ của Lý Tương cũng đã đủ khiến MXH trầm trồ vì độ giàu có, xa hoa

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Lý Tương đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng đây là “cuộc sống trong mơ”. Một số khác hài hước chia sẻ: “Ban công nhà tôi còn không đủ chỗ phơi quần áo, nói gì đến sân vườn rộng như thế này”.

Sự giàu có của Lý Tương từ lâu đã là đề tài được công chúng quan tâm. Không chỉ là MC thành công trên truyền hình, cô còn là nhà đầu tư bất động sản và thương mại điện tử nhạy bén. Ngay từ thời sinh viên, Lý Tương đã bắt đầu mua nhà và nhanh chóng gặt hái lợi nhuận trước khi các quy định hạn chế mua bất động sản được ban hành. Trong thương mại điện tử, cô cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng, tham gia các buổi livestream bán hàng và đạt doanh thu hàng chục triệu NDT mỗi ngày.

Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Tương hiện sở hữu hơn 70 căn nhà tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, cùng khối tài sản ước tính khoảng 50 tỷ NDT (hơn 175 nghìn tỷ đồng). Cô nổi tiếng với lối sống xa hoa, một bữa sáng có thể tiêu tốn 7.000 NDT (hơn 24 triệu đồng) và chi phí ăn uống hàng tháng lên tới 600.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng).

Căn biệt thự ở Bắc Kinh mà nữ MC vừa chia sẻ không chỉ là nơi ở, mà còn được xem là biểu tượng cho phong cách sống mà nhiều người mơ ước nhưng khó chạm tới. Trong mắt người hâm mộ, Lý Tương không chỉ sở hữu tài sản khổng lồ, mà còn biết cách tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

Một biệt thự khác của Lý Tương ở Bắc Kinh

Ngoài khối tài sản kếch xù, Lý Tương còn nổi tiếng khi cho con gái duy nhất được hưởng cuộc sống thượng lưu với những điều tốt nhất. Nữ MC từng thẳng thắn chia sẻ, cô luôn muốn con gái mình là Vương Thi Linh sử dụng những món đồ tốt nhất và đắt giá nhất.

Có thời điểm, nữ MC chi tới 600.000 NDT mỗi tháng (hơn 2 tỷ đồng) chỉ để mua sắm quần áo và vật dụng cá nhân cho con. Khi trưởng thành, Vương Thi Linh nhiều lần gây chú ý khi diện toàn trang phục và phụ kiện xa xỉ từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Lý Tương (phải) và ái nữ Vương Thi Linh

Không chỉ đầu tư cho đời sống vật chất, Lý Tương còn thường xuyên đưa con tham gia các bữa tiệc, sự kiện của giới thượng lưu, tạo điều kiện giao lưu với những gương mặt nổi tiếng trong showbiz.

Về giáo dục, nữ MC mạnh tay chi tiền để con theo học tại trường Benenden ở Anh – ngôi trường danh tiếng từng đào tạo Công chúa Anne của Hoàng gia Anh và Công chúa Benedikte của Đan Mạch. Học phí tại đây vượt 13.000 bảng Anh mỗi kỳ (hơn 400 triệu đồng).

Cuối năm 2024, dư luận Trung Quốc xôn xao khi Lý Tương đăng ảnh tặng con gái một chiếc xe sang Rolls-Royce nhân dịp cô bé tròn 15 tuổi. Nữ MC tiết lộ tại London, thanh thiếu niên từ 16 tuổi đã có thể thi lấy bằng lái xe. Điều này đồng nghĩa, chỉ một năm nữa, Vương Thi Linh sẽ đủ điều kiện để cầm lái chiếc xe trị giá hàng chục tỷ đồng.

(Theo Sina)