Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tình trạng không ngờ của Sang Vlog sau 2 năm thông báo vỡ nợ

30-01-2026 - 09:57 AM | Lifestyle

Gần 2 năm trước, Sang Vlog từng phải rao bán vườn sầu riêng trả nợ.

Với hơn 5 triệu người đăng ký kênh, Sang Vlog (tên thật là Trần Văn Sang, sinh năm 1995, đến từ Đồng Nai) là YouTuber khá nổi tiếng. Cùng một số em nhỏ hàng xóm, anh chàng chuyên làm nội dung về chủ đề ẩm thực đồng quê, cuộc sống nông thôn dân dã và các thử thách sinh tồn.

Vào khoảng giữa năm 2024, Sang bất ngờ để lộ nhiều dấu hiệu bất ổn như thừa nhận chuyện nợ nần và phải rao bán vườn sầu riêng trả nợ, vừa rưng rưng nước mắt vừa tuyên bố dừng đăng video trên TikTok...

Sang Vlog ở thời điểm tuyên bố nợ nần, dừng ra video

Mới đây, sau gần 2 năm kể từ thông báo nợ nần đó, Sang Vlog cập nhật thành tựu mới khiến nhiều người chú ý. Nam YouTuber cho biết vợ chồng đã xây được nhà mới to đẹp và khang trang.

Trong video đăng ngày 16/1/2026, Sang cho biết, hai vợ chồng có dành dụm được một khoản tiền, đồng thời bán mảnh vườn sầu riêng để xoay xở trả hết nợ và sử dụng phần còn lại xây nhà. Đến hiện tại, căn nhà đã hoàn thiện.

Sang Vlog khẳng định sẽ không quay hay chia sẻ nhiều về nhà cửa vì không muốn tạo cảm giác khoe khoang. Nam YouTuber cũng bày tỏ sự cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, ủng hộ trong suốt thời gian qua, giúp gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống.

Sang Vlog ngồi ở bờ ao và thông báo đã xây xong nhà mới

Trong khi đó Ngọc Mai - vợ Sang Vlog và cũng là YouTuber với kênh 466k người đăng ký lại thoải mái hơn trong chuyện giới thiệu nhà cửa.

Theo thông tin từ kênh của Mai, vợ chồng Sang Vlog bắt đầu xây nhà từ tháng 2/2025, gồm 2 căn nhà ở cạnh nhau. Một nhà là để ở, đã hoàn thiện vào tháng 9/2025.

Hai căn nhà của vợ chồng Sang Vlog ở cùng trên mảnh đất

Căn nhà mà Sang Vlog và Ngọc Mai mới giới thiệu chủ yếu để quay video, chứa hàng.

Ngọc Mai cho biết nhà mới này để nấu nướng và quay video, có 1 tầng trệt và 1 lầu, vừa hoàn thiện xong. Xung quanh nhà vẫn còn một số khu vực cần chăm sóc, sửa soạn lại như vườn hoa và cây cảnh.

Ở tầng 1 là phòng ngủ để dành cho mẹ Sang Vlog nếu bà muốn sang ngủ. Tầng 2 được sử dụng làm bếp nấu và ăn uống. Từ căn bếp này có thể nhìn ra view là chiếc ao cũng của gia đình Sang Vlog.

Căn nhà thứ 2 mới hoàn thiện của vợ chồng Sang Vlog

Những cập nhật mới của vợ chồng Sang Vlog khiến nhiều người bất ngờ vì chỉ trong thời gian ngắn mà cuộc sống của cặp đôi đã khác xa so với thời điểm gần 2 năm trước.

Ở thời điểm tháng 7 - 8/2024, Sang Vlog cho biết mình mua mảnh đất 2,5 ha ở Lâm Đồng vào năm 2020 và trồng 350 gốc sầu riêng. Khi đó trong tay chỉ có dư 400 triệu, không đủ tiền nên anh chàng phải vay mượn để mua, dự tính sẽ gom góp tiền kiếm dư hàng tháng để trả nợ.

Không chỉ mua đất mà Sang còn phải chi thêm các khoản khác để chăm sóc khu vườn, có thời điểm chi phí cho khu vườn lên đến 35 triệu/tháng. Chính vì vậy mà sau hơn 3 năm đầu tư, Sang vẫn chưa trả được nợ. Cuối cùng Sang quyết định rao bán vườn sầu riêng để trả nợ.

Đến ngày 30/7/2024, ở video tuyên bố tạm dừng ra video, Sang Vlog cho biết mình cố gắng vượt qua nhiều mệt mỏi và áp lực hàng ngày chỉ để được làm những điều mình thích, để có điều tốt nhất cho những người mình yêu thương. Đặc biệt anh chàng khẳng định mình chỉ thích ăn cơm bờ cơm bụi, muốn ngủ trong rừng hơn ở nhà,...

Sau đó một thời gian Sang Vlog đã trở lại làm video như bình thường.

Một số hình ảnh khác trong 2 căn nhà của Sang Vlog:

Bên trong căn nhà chính mà gia đình Sang Vlog đang ở hiện tại

Căn nhà khang trang sạch sẽ và được Ngọc Mai lau dọn thường xuyên

Căn nhà thứ 2 vừa hoàn thiện chủ yếu để nấu nướng, quay video

Khu vườn và tiểu cảnh đang hoàn thiện

(Nguồn: Sang Vlog, Ngọc Mai)

Lý do Sang Vlog nợ nần đến suy sụp, phải rao bán tài sản gây sốc

Theo S.A

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Sang Vlog

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trend chơi quất dành cho nhà nhỏ - hội chị em nhất định phải update để đón Tết

Trend chơi quất dành cho nhà nhỏ - hội chị em nhất định phải update để đón Tết Nổi bật

3 ĐIỂM CHUNG của người CÓ VÀNG ở thời điểm này

3 ĐIỂM CHUNG của người CÓ VÀNG ở thời điểm này Nổi bật

Không thưởng Tết, nhà 5 người vẫn gọn gàng chi tiêu: Mẹ đảm Hà Nội chủ động cắt 16 triệu từ những khoản không ai để ý

Không thưởng Tết, nhà 5 người vẫn gọn gàng chi tiêu: Mẹ đảm Hà Nội chủ động cắt 16 triệu từ những khoản không ai để ý

09:44 , 30/01/2026
Nữ nghệ sĩ 55 tuổi rao bán biệt thự 600m2, tuyên bố một điều

Nữ nghệ sĩ 55 tuổi rao bán biệt thự 600m2, tuyên bố một điều

09:04 , 30/01/2026
Drama săn áo dài ồn nhất lúc này: Mua khó hơn vàng, brand nhận bão phẫn nộ về cách xử lý

Drama săn áo dài ồn nhất lúc này: Mua khó hơn vàng, brand nhận bão phẫn nộ về cách xử lý

08:25 , 30/01/2026
6,5 triệu người xem chị em Ánh Viên - Quang Thuấn thi bơi, ai giỏi hơn?

6,5 triệu người xem chị em Ánh Viên - Quang Thuấn thi bơi, ai giỏi hơn?

07:50 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên