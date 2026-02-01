TMT Motors bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT Motors, MCK: TMT, sàn HoSE) về việc chậm công bố thông tin.

Theo đó, ngày 29/1/2026, HoSE đã nhận được văn bản số 98/TB-TMT-HĐQT của TMT Motors công bố thông tin Nghị quyết số 737/NQ-TMT-HĐQT ngày 30/12/2025 về việc thông qua giao dịch với bên liên quan (Công ty Cổ phần Đầu tư Trạm sạc Việt Nam).

Tuy nhiên, căn cứ quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, TMT Motors đã chậm công bố thông tin Nghị quyết số 737/NQ-TMT-HĐQT ngày 30/12/2025 của HĐQT theo quy định.

Do đó, HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật hiện hành trên thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Ảnh minh họa

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, TMT Motors ghi nhận doanh thu thuần gần 486,5 tỷ đồng, giảm 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 37,1 tỷ đồng, giảm 11,7%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 1,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 9,7% lần cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ hơn 45,3 tỷ đồng xuống còn hơn 14,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ, xuống còn gần 22,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức gần 13,5 tỷ đồng, tăng 4,7%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, TMT Motors báo lãi ròng quý IV/2025 đạt hơn 5,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ ròng hơn 123,7 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, TMT Motors mang về doanh thu thuần đạt gần 2.106,5 tỷ đồng, giảm 9,4% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 62,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng gần 325,4 tỷ đồng.

Năm 2025, TMT Motors lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến đạt hơn 3.838,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 270 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm tài chính 2025, doanh nghiệp đã hoàn thành được 54,9% kế hoạch doanh thu thuần và 23,3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của TMT Motors tăng 3,2% so với đầu năm, lên mức hơn 1.513 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 530,7 tỷ đồng, chiếm 35,1% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 449,6 tỷ đồng, chiếm 29,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.337,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vạy và thuê tài chính gần 646,8 tỷ đồng, chiếm 48,3% tổng nợ.



