Thế Giới Di Động đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 30% trong năm 2026

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới.

Theo đó, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần 2026 đạt 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18% và 30% so với cùng kỳ. Nếu đạt được, đây sẽ là con số kỷ lục về cả doanh thu lẫn lợi nhuận của “đại gia” bán lẻ này.

Trong năm 2026, Ban lãnh đạo cho biết Điện Máy Xanh (DMX) vẫn đóng vai trò là trụ cột quan trọng, dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận cho MWG. DMX đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực 15% về doanh thu và 20% về lợi nhuận so với 2025, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại – điện máy tại Việt Nam với mô hình kinh doanh thành công đã được kiểm chứng trong 20 năm hoạt động.

Tại mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng (chuỗi Bách Hóa Xanh), dự kiến BHX dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận cho MWG. Sau giai đoạn nghiên cứu phát triển và đầu tư, BHX bước vào giai đoạn đóng góp lợi nhuận đáng kể cho MWG từ năm 2025 trở đi. Công ty xác định trọng tâm chiến lược cho năm 2026 hướng đến tăng trưởng doanh thu trên 20%, tiếp tục gia tăng thị phần và cải thiện lợi nhuận. Động lực đến từ việc tối ưu doanh thu cửa hàng cũ , song song với nỗ lực mở thêm khoảng 1.000 cửa hàng tại cả các vùng hiện hữu và các tỉnh thành mới.

MWG cam kết nâng cấp trải nghiệm mua sắm trên kênh online đơn giản, thuận tiện phục vụ nhu cầu “đi chợ” hiện đại, tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Việc hoàn thành kết quả kinh doanh năm 2026 là bước tiến quan trọng trong lộ trình IPO/niêm yết và hiện thực hóa tầm nhìn doanh thu 10 tỷ USD của BHX.

Đối với chuỗi nhà thuốc An Khang, MWG dự kiến mở mới khoảng 100 nhà thuốc, đặt mục tiêu tăng trưởng 30% về doanh thu và bắt đầu đóng góp lợi nhuận cho MWG trong năm 2026.

Với chuỗi Avakids, bước vào năm 2026, chuỗi đặt mục tiêu tăng trưởng 20% về doanh thu và 30% về lợi nhuận. Đồng thời, doanh thu từ online có thể chiếm hơn 60% tổng doanh thu của chuỗi.

Về kết quả kinh doanh, Thế Giới Di Động công bố tình hình kinh doanh năm 2025 với doanh thu cả năm đạt 156.166 tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2023 và hoàn thành 104% kế hoạch đề ra.

Đây là mức doanh thu theo năm cao kỷ lục mà MWG từng ghi nhận. Trung bình mỗi ngày trong năm qua, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài mang về doanh thu gần 428 tỷ đồng.

Tính riêng trong tháng 12, doanh thu của MWG đạt 13.864 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Đến cuối tháng 12/2025, MWG có 1.012 cửa hàng TGDĐ; 2.008 cửa hàng ĐMX (giảm 9 cửa hàng); 2.559 cửa hàng BHX (tăng 77 cửa hàng); 382 nhà thuốc An Khang (tăng 11 cửa hàng); 83 cửa hàng Avakids (tăng 3 cửa hàng); 181 cửa hàng EraBlue (tăng 13 cửa hàng) so với cuối tháng 11 trước đó.