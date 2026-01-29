Thế giới đang trong tình trạng “khát vàng” chưa từng có, không chỉ các ngân hàng trung ương, hàng loạt quỹ đầu tư hàng đầu cũng đang ráo riết gom vàng. Theo số liệu từ muavangbac.vn, tổng lượng vàng nắm giữ bởi các quỹ ETF vàng toàn cầu hiện vào khoảng 4.100 tấn (giá trị khoảng 650 tỷ USD). 1 năm trở lại đây, các quỹ này đã mua thêm hơn 800 tấn vàng.

Bắc Mỹ và Châu Âu vẫn là 2 khu vực nắm giữ nhiều vàng nhất trong nhóm ETF. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của các quỹ đến từ Châu Á mới là hiện tượng thực sự đáng chú ý. Lượng vàng nắm giữ bởi các quỹ đầu tư tại khu vực này đã tăng hơn gấp đôi chỉ sau một năm, được dẫn dắt bởi nhóm quỹ đến từ Trung Quốc.

Huaan Yifu Gold ETF, Guotai Gold ETF, Bosera Gold Exchange Trade Open-End Fund ETF,… là những cái tên thường xuyên nằm trong nhóm hút tiền mạnh thời gian qua. Riêng quỹ vàng lớn nhất Châu Á Huaan Yifu Gold ETF đã mua thêm gần 6 tấn vàng từ đầu năm (tính đến ngày 23/1), con số chỉ kém nhóm SPDR (quỹ vàng lớn nhất thế giới). Xét về tỷ trọng trên quy mô, các quỹ Trung Quốc đang là nhóm mua vàng vội vã nhất thế giới.

Cá voi, cá mập ráo riết gom vàng là một trong những yếu tố thúc đẩy giá kim loại quý này tăng phi mã thời gian gần đây. Đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có lần đầu tiên trong lịch sử vượt 5.500 USD/oz, tăng gần 30% từ đầu năm 2026. Giá vàng liên tục tăng nóng, xô đổ mọi kỷ lục khi nhu cầu tích trữ tài sản trú ẩn tăng cao trong bối cảnh thế giới biến động khó lường.

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày thứ Tư, đúng như kỳ vọng của thị trường cũng tác động tích cực đến thị trường kim loại quý – nhóm tài sản không sinh lời. Sau tuyên bố này, các nhà giao dịch đã gia tăng đặt cược vào khả năng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong tháng 6, song không sớm hơn thời điểm đó.

Vàng tăng nóng đến mức các định chế tài chính hàng đầu thế giới cũng “việt vị” trong dự báo giá. Trong báo cáo mới nhất, Deutsche Bank dự báo giá vàng có thể tăng lên 6.000 USD/oz trong năm 2026. Đáng chú ý, ngân hàng này cho biết, xét đến đà tăng bùng nổ của vàng trong hai năm gần đây, mốc 6.900 USD/oz thậm chí có thể là mức định giá hợp lý trong một số kịch bản .

Cùng quan điểm, Société Générale cũng dự báo giá vàng sẽ chạm 6.000 USD/oz, đồng thời nhận định mức dự báo này có thể vẫn còn thận trọng. Morgan Stanley đặt mục tiêu 5.700 USD/oz trong kịch bản thuận lợi, trong khi Goldman Sachs cho rằng giá vàng có khả năng vượt mốc 5.400 USD/oz vào tháng 12/2026.

Thị trường vàng hiện không chỉ được dẫn dắt bởi nhà đầu tư tài chính, mà còn bởi các ngân hàng trung ương. Deutsche Bank cho rằng vàng tăng nóng nhờ nhu cầu đầu tư tiếp tục duy trì ở mức cao khi các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư toàn cầu đẩy mạnh phân bổ vào tài sản thực và các kênh thay thế đồng USD.

Đồng quan điểm, Goldman Sachs và Bank of America đều từng thừa nhận trong các báo cáo cập nhật rằng nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương đang mạnh hơn dự kiến. Đây không phải là dòng tiền đầu cơ ngắn hạn, mà là dòng tiền chiến lược, mang tính cấu trúc và ít nhạy cảm với biến động giá.

Theo các báo cáo gần đây, hoạt động mua vàng của ngân hàng trung ương toàn cầu duy trì ở mức cao kỷ lục, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Xu hướng đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào USD và trái phiếu Mỹ đang tạo ra lực cầu mang tính dài hạn – yếu tố mà nhiều dự báo trước đó chưa phản ánh đầy đủ.