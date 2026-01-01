Chuỗi giảm điểm dài nhất 7 năm của chứng khoán Việt Nam bao giờ kết thúc?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong điều chỉnh sau khi áp sát vùng đỉnh gần 1.900 điểm vào đầu tuần trước. VN-Index mất gần 100 điểm sau 7 phiên giảm liên tiếp qua đó lùi về quanh 1.800 điểm. Đây là chuỗi giảm điểm liên tiếp dài nhất trong vòng hơn 7 năm trở lại đây, kể từ cuối tháng 12/2018.

VN-Index giảm điểm một phần do chịu ảnh hưởng bởi áp lực chốt lời trên một số nhóm cổ phiếu tăng nóng, tỷ trọng lớn. Dòng tiền vẫn có sự luân chuyển nhất định nhưng chưa cho thấy sự đồng thuận cao tại các nhóm ngành quan trọng. Một số điểm sáng như nhóm dầu khí hút tiền mạnh nhưng mức độ tác động lên chỉ số là không đủ lớn.

Trong bản tin thị trường ngày 28/1, Chứng khoán Yuanta cho rằng thị trường có thể sẽ còn nhịp giảm vào đầu phiên 29/1 và hồi phục trở lại vào cuối phiên. Điểm tích cực là nhóm cổ phiếu Vingroup đang giảm về vùng hỗ trợ mạnh và rơi vào vùng quá bán cho nên có thể kỳ vọng nhóm này có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục trong 1-2 phiên tới.

Tương tự, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS)﻿ nhận định VN-Index hiện đang trong quá trình pull-back về vùng đỉnh cũ sau nhịp tăng rướn vào đầu năm 2026. “Bên cạnh ngưỡng 1.800 +/- mang tính chất neo giữ tâm lý thị trường, vùng hỗ trợ tiếp theo của chỉ số là khu vực 1.780 – 1.790. Thị trường nhiều khả năng sẽ cho phản ứng hồi phục quanh vùng hỗ trợ nêu trên”, chuyên gia nhấn mạnh.

Trước đó, tại sự kiện Investor Day, ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam, cho rằng biến động ngắn hạn 1–2% của thị trường là điều bình thường. Điều quan trọng là nhà đầu tư cần có tầm nhìn dài hạn, giữ kim chỉ nam thị trường xuống mạnh là mua, bởi bức tranh từ kinh tế đến chứng khoán 3-5 năm tới vẫn “rất sáng”.

Theo ông Tuấn, luận điểm đầu tư cốt lõi sẽ tập trung vào hai trụ chính là tiêu dùng và hạ tầng. Hai trụ cột này được củng cố bởi nhiều yếu tố: cải cách khu vực tư nhân, cải cách khu vực nhà nước, hoàn thiện khung pháp lý, thúc đẩy công nghệ, cùng với làn sóng IPO mới. "Sóng IPO” có thể đến nhanh và mạnh hơn kỳ vọng, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp chất lượng cao.

Ước tính của Dragon Capital cho thấy, thị trường sắp đón một lượng vốn mới đáng kể thông qua làn sóng IPO và niêm yết, với ước tính khoảng 28 tỷ USD vốn hóa mới từ các doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn. Thanh khoản thị trường hiện đã vượt cả giai đoạn cao điểm năm 2021, nhưng đây vẫn chưa phải mặt bằng thanh khoản đỉnh, bởi trong 3 năm tới thanh khoản cao hơn hiện tại rất nhiều.

Về dài hạn, chuyên gia không đặt mục tiêu điểm số ngắn hạn, nhưng tin rằng đến năm 2030, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tăng gấp đôi. Hiện thị trường vẫn hấp dẫn về định giá so với khu vực, song kỳ vọng trong tương lai Việt Nam không chỉ “rẻ hơn” mà sẽ được định giá cao hơn khi chất lượng thị trường được cải thiện.

Về nâng hạng, chuyên gia cho rằng rào cản với FTSE được đánh giá là không lớn, trong khi MSCI mới là yếu tố then chốt. Năm 2026 Việt Nam có khả năng cao vào danh sách theo dõi của MSCI, và nếu CCP vận hành cùng với việc mở room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam có thể được nâng hạng lên thị trường mới nổi từ năm 2028.

Tóm lại, chuyên gia Dragon Capital cho rằng sự phát triển của thị trường chứng khoán sẽ song hành với tăng trưởng kinh tế. Trong “kỷ nguyên đổi mới” mới, việc quy mô thị trường tăng gấp đôi trong vòng 4–5 năm là điều hoàn toàn bình thường. Triển vọng dài hạn vẫn rất tích cực, với tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp được kỳ vọng duy trì quanh mức 19%/năm.