Chuyên gia chứng khoán: Dòng tiền vẫn luân chuyển tích cực, không thiếu cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư

Nối dài chuỗi giảm 7 phiên liên tiếp, tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường, trong đó áp lực từ nhóm Vingroup là điểm nhấn kéo chỉ số đi xuống. Chốt phiên 28/1, VN-Index mất gần 28 điểm, lùi về mốc 1.802 điểm. Dòng tiền cũng có dấu hiệu “đuối sức” khi thanh khoản sụt giảm, giá trị giao dịch trên HOSE chỉ còn khoảng 29.100 tỷ đồng.

Như vậy, kể từ khi lên đỉnh lịch sử, VN-Index đã đánh rơi gần 100 điểm sau 7 phiên giảm liên tiếp, qua đó ghi nhận chuỗi giảm dài nhất kể từ cuối năm 2018 đến nay.

Bình luận về diễn biến thị trường, từ góc nhìn phân tích kỹ thuật, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm – Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) ﻿ nhận định VN-Index hiện đang trong quá trình pull-back về vùng đỉnh cũ sau nhịp tăng rướn vào đầu năm 2026.

"Bên cạnh ngưỡng 1.800 +/- mang tính chất neo giữ tâm lý thị trường, vùng hỗ trợ tiếp theo của chỉ số là khu vực 1.780 – 1.790. Thị trường nhiều khả năng sẽ cho phản ứng hồi phục quanh vùng hỗ trợ nêu trên", chuyên gia nhấn mạnh.

Mặc dù vận động của điểm số là yếu tố không thể thiếu khi hoạch định chiến lược đầu tư, tuy nhiên vị chuyên gia đánh giá đây không phải là yếu tố quan trọng nhất trong ngắn hạn do điểm số đang chịu ảnh hưởng trọng yếu bởi nhóm Vingroup.

Điển hình, trong phiên 28/1, dù VN-Index giảm đáng kể trước sự suy yếu của nhóm Vingroup tuy nhiên độ rộng thị trường vẫn nghiêng về nhóm tăng giá đi cùng với nhiều cổ phiếu neo giữ sắc xanh ấn tượng, chẳng hạn như lĩnh vực Dầu khí, Bán lẻ, Bất động sản nhà ở,...

Theo ông Tâm, dòng tiền vẫn là yếu tố tiên quyết để giúp nhà đầu tư xác định trạng thái tích cực/tiêu cực của thị trường chung. Một khi dòng tiền vẫn luân chuyển tích cực như hiện tại, không thiếu cơ hội tìm kiếm lợi nhuận dành cho nhà đầu tư.

Việc thanh khoản hạ nhiệt trong hơn 1 tuần qua được giải thích bởi (1) hiệu ứng tâm lý trước kỳ nghỉ Tết và (2) trạng thái rung lắc, giằng co của chỉ số thị trường, khiến xác suất tìm kiếm cổ phiếu sinh lời tốt thu hẹp hơn so với khoảng thời gian đầu năm mới.

Thêm vào đó, thanh khoản thấp trong bối cảnh hiện tại là trạng thái bình thường về mặt kỹ thuật. Nếu thanh khoản thấp khi thị trường đang kéo tăng mới là diễn biến đáng lo ngại do khả năng lực cầu không đủ mạnh để neo giữ xu thế đi lên của chỉ số.

Nhóm cổ phiếu nào đang dẫn dắt thị trường?

Điểm đáng chú ý tiếp theo là dòng tiền vẫn có xu hướng ưu tiên các nhóm cổ phiếu mang câu chuyện chính sách.﻿

Cụ thể, chuyên gia TVS nhận định nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ chính sách phát triển kinh tế nhà nước sẽ duy trì vai trò dẫn dắt thị trường. Dù nhiều cổ phiếu trong nhóm này có thể rung lắc, giằng co trong ngắn hạn sau nhịp tăng mạnh từ đầu năm, xu hướng chung vẫn chưa bị phá vỡ. Theo góc nhìn sóng Elliott, nhóm này mới hình thành sóng Tăng 1 và vẫn còn dư địa cho sóng Tăng 3.

Mặt khác, trong giai đoạn nhóm cổ phiếu dẫn dắt kể trên nghỉ ngơi, dòng tiền có thể phân bổ và luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu đang có câu chuyện hỗ trợ (KQKD Q4/2025 tích cực) hoặc cổ phiếu đang tích lũy nền trên đồ thị kỹ thuật, bao gồm các lĩnh vực Chứng khoán, Bán lẻ-Tiêu dùng, Công nghệ,...

Về chiến lược đầu tư phù hợp, ông Tâm khuyến nghị nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao vẫn nên duy trì vị thế hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu có giá vốn thấp và duy trì trend Tăng. Việc nắm giữ cũng sẽ phù hợp với khả năng chỉ số thị trường sẽ dần cân bằng và tạo đáy ngắn hạn.

"Nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt cao vẫn nên canh nhịp rung lắc hiện hữu để giải ngân, ưu tiên các cổ phiếu hưởng lợi từ chính sách phát triển kinh tế nhà nước, bên cạnh các cổ phiếu giữ giá tốt trong nhịp biến động gần đây của chỉ số thị trường", chuyên gia khuyến nghị.