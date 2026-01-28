Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

890 triệu cổ phiếu Hạ tầng GELEX chính thức được chấp thuận niêm yết trên HoSE

28-01-2026 - 17:30 PM | Thị trường chứng khoán

890 triệu cổ phiếu Hạ tầng GELEX chính thức được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Ngày 27/01, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã ban hành quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Hạ tầng GELEX với mã chứng khoán GEL.

Theo quyết định, 890 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ chính thức giao dịch trên HoSE, tương ứng vốn điều lệ 8.900 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/1/2026, Hạ tầng GELEX đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận là công ty đại chúng sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Trong đợt IPO, doanh nghiệp đã đấu giá thành công 100 triệu cổ phiếu trên HoSE, với giá trúng bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 2.882 tỷ đồng. Tạm tính theo mức giá này, giá trị vốn hóa của Hạ tầng GELEX đạt khoảng 25.640 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp hiện ở mức 50%.

Theo thông tin công bố, Hội đồng quản trị Hạ tầng GELEX quyết định lấy mức giá 28.800 đồng/cổ phiếu (làm tròn từ giá đấu bình quân) làm giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Doanh nghiệp dự kiến chính thức niêm yết cổ phiếu GEL trên HoSE vào đầu tháng 2/2026.

Việc nhanh chóng hoàn tất thủ tục niêm yết sau IPO được đánh giá là bước đi tích cực, góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn tham gia thị trường, đồng thời gia tăng thanh khoản và sức hút đối với cổ phiếu ngay từ những phiên giao dịch đầu tiên.

Sau khi lên sàn, Hạ tầng GELEX được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cổ phiếu hạ tầng đáng chú ý trên thị trường. Doanh nghiệp hiện là một trong hai trụ cột chiến lược của Tập đoàn GELEX, bên cạnh mảng thiết bị điện. Hạ tầng GELEX giữ vai trò quản lý vốn và đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu như: bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích. Danh mục đầu tư của doanh nghiệp quy tụ nhiều thương hiệu uy tín và dự án quy mô lớn, hiện diện trên nhiều địa phương trọng điểm trên cả nước.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Hạ tầng GELEX ước đạt doanh thu hợp nhất gần 14.515 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 2.025 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 94% mục tiêu doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đây được xem là nền tảng tài chính quan trọng, hỗ trợ quá trình niêm yết và củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
chứng khoán

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cổ phiếu một cá mập từ khi lên sàn chỉ biết mỗi "màu tím", Tổng Giám đốc nói gì?

Cổ phiếu một cá mập từ khi lên sàn chỉ biết mỗi "màu tím", Tổng Giám đốc nói gì? Nổi bật

Tổng Giám đốc Dragon Capital: Chứng khoán giảm mạnh là mua, bức tranh 3-5 năm tới vẫn rất sáng

Tổng Giám đốc Dragon Capital: Chứng khoán giảm mạnh là mua, bức tranh 3-5 năm tới vẫn rất sáng Nổi bật

Dragon Capital bán ra hơn 2 triệu cổ phiếu DXG

Dragon Capital bán ra hơn 2 triệu cổ phiếu DXG

16:53 , 28/01/2026
Biến động nhân sự cấp cao ở Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Biến động nhân sự cấp cao ở Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

16:52 , 28/01/2026
Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.800 tỷ đồng phiên VN-Index giảm 28 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.800 tỷ đồng phiên VN-Index giảm 28 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

15:45 , 28/01/2026
Giá heo ‘hạ nhiệt’, lợi nhuận của Dabaco ‘bốc hơi’ gần 38% trong quý IV/2025

Giá heo ‘hạ nhiệt’, lợi nhuận của Dabaco ‘bốc hơi’ gần 38% trong quý IV/2025

14:31 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên