890 triệu cổ phiếu Hạ tầng GELEX chính thức được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Theo quyết định, 890 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ chính thức giao dịch trên HoSE, tương ứng vốn điều lệ 8.900 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 15/1/2026, Hạ tầng GELEX đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận là công ty đại chúng sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Trong đợt IPO, doanh nghiệp đã đấu giá thành công 100 triệu cổ phiếu trên HoSE, với giá trúng bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 2.882 tỷ đồng. Tạm tính theo mức giá này, giá trị vốn hóa của Hạ tầng GELEX đạt khoảng 25.640 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp hiện ở mức 50%.

Theo thông tin công bố, Hội đồng quản trị Hạ tầng GELEX quyết định lấy mức giá 28.800 đồng/cổ phiếu (làm tròn từ giá đấu bình quân) làm giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Doanh nghiệp dự kiến chính thức niêm yết cổ phiếu GEL trên HoSE vào đầu tháng 2/2026.

Việc nhanh chóng hoàn tất thủ tục niêm yết sau IPO được đánh giá là bước đi tích cực, góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn tham gia thị trường, đồng thời gia tăng thanh khoản và sức hút đối với cổ phiếu ngay từ những phiên giao dịch đầu tiên.

Sau khi lên sàn, Hạ tầng GELEX được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cổ phiếu hạ tầng đáng chú ý trên thị trường. Doanh nghiệp hiện là một trong hai trụ cột chiến lược của Tập đoàn GELEX, bên cạnh mảng thiết bị điện. Hạ tầng GELEX giữ vai trò quản lý vốn và đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu như: bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích. Danh mục đầu tư của doanh nghiệp quy tụ nhiều thương hiệu uy tín và dự án quy mô lớn, hiện diện trên nhiều địa phương trọng điểm trên cả nước.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Hạ tầng GELEX ước đạt doanh thu hợp nhất gần 14.515 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 2.025 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 94% mục tiêu doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Đây được xem là nền tảng tài chính quan trọng, hỗ trợ quá trình niêm yết và củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.