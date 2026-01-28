Biến động nhân sự cấp cao ở Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Hội đồng quản trị ACV vừa có sự thay đổi quan trọng sau khi được giao làm chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành giai đoạn 2.

Theo biên bản họp đại hội cổ đông bất thường diễn ra trong tháng 1, các cổ đông đã thông qua quyết định miễn nhiệm và bầu bổ sung một số vị trí lãnh đạo. Cụ thể, ACV đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Việt Dũng để ông tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy ACV.

Theo tờ trình, việc miễn nhiệm ông Đào Việt Dũng được thực hiện căn cứ theo yêu cầu về tổ chức của ACV và ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ.

Ở chiều ngược lại, đại hội cổ đông bất thường ACV đã thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Tổng Giám đốc ACV - được bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Tiến Việt năm nay 53 tuổi, có trình độ thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, kỹ sư xây dựng cầu đường. Ông Việt đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành ACV và là Giám đốc Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Diện mạo sân bay Long Thành hiện tại. Ảnh: Duy Anh.

Ngoài ra, ACV cũng miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Quốc Bình và bầu bổ sung bà Phan Cẩm Tú vào vị trí này. Bà Phan Cẩm Tú năm nay 50 tuổi, có trình độ cử nhân kinh tế. Trước khi được bầu vào Ban Kiểm soát, bà Tú đang đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Quản lý tài sản thuộc Ban Tài chính - Kế toán ACV.

Hôm 9/1, Bộ Xây dựng có quyết định số 26/QĐ-BXD về việc giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư.

Bộ Xây dựng giao ACV tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ yêu cầu và hiệu quả đầu tư các công trình, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. ACV phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam trong quá trình chuẩn bị đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là đầu tư xây dựng 2 đường cất hạ cánh ở phía Bắc và 1 nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng thêm 1 đường cất hạ cánh cấu hình mở và 1 nhà ga hành khách để đạt công suất 50 triệu hành khách/năm, 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn 3 là hoàn thành các hạng mục của dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm.