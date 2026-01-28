Dragon Capital bán ra hơn 2 triệu cổ phiếu DXG

Mới đây, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã có báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE).

Theo đó, ngày 22/1/2026, Dragon Capital đã thông 3 quỹ thành viên để bán ra tổng cộng 2,25 triệu cổ phiếu DXG. Cụ thể, quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 500.000 cổ phiếu, quỹ Hanoi Investments Holdings Limited bán 1 triệu cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán 750.000 cổ phiếu.

Sau các giao dịch nêu trên, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phiếu DXG từ gần 89,1 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 86,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,0056% xuống còn 7,8033% vốn tại Tập đoàn Đất Xanh.

Trong một diễn khác, trước đó Tập đoàn Đất Xanh đã có báo cáo gửi HNX về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, kết thúc đợt chào bán (9/12/2025), Đất Xanh Group đã chào bán thành công 93,5 triệu cổ phiếu với giá chào bán bình quân 18.600 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động thành công 1.739,1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Tổ chức phát hành sử dụng để góp bổ sung vốn cho công ty con là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An- công ty con do Đất Xanh sở hữu 99,99% vốn.

Theo phương án phát hành, Bất động sản Hà An sẽ dùng số tiền này để góp vốn vào công ty con là Công ty CP Đầu tư Phước Sơn.

Đầu tư Phước Sơn sử dụng số tiền tăng vốn để góp vốn vào Công ty CP Hội An Invest (công ty con của Công ty Phước Sơn) nhằm thực hiện đầu tư Dự án Khu chung cư cao tầng - Thương mại dịch vụ Tầm Nhìn Xanh (DatXanhHomes Parkview). Hội An Invest là chủ đầu tư dự án DatXanhHomes Parkview.

Tính đến ngày 19/12/2025, Đất Xanh Group đã giải ngân (góp vốn) xong theo kế hoạch nêu trên.



