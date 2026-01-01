Tổng Giám đốc Dragon Capital: Đầu tư vàng dài hạn có hiệu suất thấp hơn chứng khoán

Giá vàng trong nước liên tục thiết lập mặt bằng mới khi đã vượt mốc 180 triệu đồng/lượng, trở thành một trong những kênh đầu tư có mức sinh lời nổi bật nhất trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều bất ổn, xung đột địa chính trị kéo dài và xu hướng lãi suất biến động khó lường, kim loại quý này tiếp tục được xem là “hầm trú ẩn” của dòng tiền.

Diễn biến này cũng khiến không ít nhà đầu tư đặt câu hỏi về vai trò của vàng trong chiến lược đầu tư trung và dài hạn, đặc biệt khi so sánh với chứng khoán – kênh đầu tư từng được đánh giá cao về khả năng tạo tăng trưởng bền vững.

Trả lời băn khoăn của nhà đầu tư, ông Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Dragon Capital cho biết quan điểm cá nhân về vàng về cơ bản không thay đổi so với những chia sẻ trước đây.

Tại sự kiện Investor Day năm ngoái, ông từng nhấn mạnh rằng không đánh giá cao vàng như một kênh đầu tư dài hạn, và tỷ trọng tài sản này trong danh mục cá nhân của ông chỉ ở mức khoảng 2%.

Giá vàng có những giai đoạn tăng mạnh trong ngắn hạn, tuy nhiên nếu nhìn trên khung thời gian dài 10, 20, 30 hay thậm chí 50 năm, thì vàng không phải là kênh đầu tư vượt trội so với các loại tài sản khác. Bên cạnh đó, biến động giá vàng rất khó dự đoán, trong khi hiệu suất đầu tư thực tế không cao như nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng.

Xét trên góc độ đầu cơ, vàng cũng chịu nhiều hạn chế do được Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt chẽ nhằm phục vụ mục tiêu ổn định tỷ giá và kiểm soát dòng tiền.

Theo ông Tuấn, việc không ưu tiên vàng không xuất phát từ định kiến hay do “bỏ lỡ” các nhịp tăng mạnh gần đây, mà đến từ cách nhìn dài hạn về hiệu suất và vai trò của từng loại tài sản trong cấu trúc danh mục đầu tư.

Ông dẫn lại diễn biến giá vàng trong nhiều chu kỳ để minh họa. Năm 2008, giá vàng vào khoảng 18–20 triệu đồng/lượng, tăng mạnh lên gần 50 triệu đồng/lượng vào năm 2011 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, giai đoạn 2013–2019, giá vàng gần như đi ngang trong suốt khoảng 6 năm, dao động quanh vùng 35–40 triệu đồng/lượng. Đến giai đoạn dịch Covid-19, vàng tăng lên khoảng 55 triệu đồng/lượng, trước khi bước vào đợt tăng mạnh trong các năm 2024–2025, từ vùng 50 triệu đồng lên 80 triệu đồng/lượng và tiếp tục lập mặt bằng giá mới.

Theo chuyên gia, nếu tính hiệu suất đầu tư vàng từ năm 2008 đến nay theo tiền đồng, mức tăng trưởng bình quân chỉ vào khoảng 11% mỗi năm, dù đã bao gồm giai đoạn tăng rất mạnh gần đây . Trong khi đó, nếu đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2008 theo chỉ số chung, mức sinh lời bình quân có thể đạt khoảng 16–17% mỗi năm, chưa kể hiệu quả cao hơn khi đầu tư thông qua các quỹ chuyên nghiệp.

Chuyên gia thừa nhận rằng trong 1–2 năm gần đây, vàng thực sự là kênh đầu tư có hiệu suất rất tốt, thậm chí vượt trội so với nhiều tài sản khác. Tuy nhiên, xét trên góc độ dài hạn, ông vẫn cho rằng vàng không phải là kênh đầu tư chủ đạo. Theo ông, vàng về bản chất là tài sản không tạo ra dòng tiền, không có lãi suất, trong khi việc nắm giữ vật chất còn đi kèm các rủi ro về bảo quản và an toàn.

“Tôi vẫn nắm giữ một lượng vàng nhất định tầm 8-10 cây theo thói quen và dự phòng tài sản, nhưng chưa bao giờ coi vàng là kênh đầu tư lớn. Tuy vậy, nếu trong tương lai thị trường xuất hiện các sản phẩm vàng có tính thanh khoản cao hơn, được số hóa, được quản lý và hỗ trợ tốt hơn từ cơ quan quản lý, vàng cũng có thể trở thành một cấu phần cần được cân nhắc trong danh mục tài sản”, chuyên gia Dragon Capital nhấn mạnh.

Tóm lại, theo quan điểm của ông Lê Anh Tuấn, vàng nên được xem là kênh bổ trợ, chiếm một tỷ trọng nhất định trong danh mục đầu tư, nhưng khó có thể thay thế vai trò của chứng khoán hay các quỹ đầu tư trong chiến lược tích lũy tài sản dài hạn.