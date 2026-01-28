Tự doanh CTCK tranh thủ "tung" gần 500 tỷ đồng mua ròng trong phiên thị trường giảm sâu, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán đã giảm điểm phiên thứ 7 liên tiếp. chỉ số VN-Index mở đầu phiên 28/1 tăng nhẹ. Tuy nhiên, chỉ số đã quay đầu giảm điểm dưới ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết phiên VN-Index giảm 27,59 điểm (-1,51%) về mức 1.802,91 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.834 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 485 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, HPG được mua ròng mạnh nhất với giá trị 406 tỷ đồng, theo sau là MWG và MBB (cùng 66 tỷ), TCB (37 tỷ), VNM (29 tỷ), ACB (28 tỷ), TPB (25 tỷ), HDB (18 tỷ), MSN (14 tỷ) và VRE (12 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Ở chiều ngược lại, VIX là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị -370 tỷ đồng, tiếp theo là STB (-46 tỷ), FPT (-43 tỷ), VSC (-28 tỷ) và EIB (-21 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như VTP (-19 tỷ), KDH (-19 tỷ), E1VFVN30 (-17 tỷ), FRT (-14 tỷ) và GVR (-12 tỷ đồng).