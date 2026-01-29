Cơn sốt kim loại quý đang đẩy tâm lý nhà đầu tư vào trạng thái 'đứng ngồi không yên' khi giá vàng liên tục phá vỡ mọi giới hạn.

Sáng 29/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có thời điểm lên gần 5.600 USD/ounce, cao chưa từng có. Sức nóng này ngay lập tức dội vào thị trường nội địa , SJC, DOJI, PNJ điều chỉnh giá vàng miếng lên mức 187,3 - 190,3 triệu đồng/lượng, tăng tới 5,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,1 triệu đồng ở chiều bán chỉ sau một đêm.

Không nằm ngoài quỹ đạo tăng giá, “đại gia” kinh doanh vàng bạc, trang sức trên sàn chứng khoán là CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) cũng đang không ngừng thiết lập những đỉnh cao mới. Phiên sáng 29/1, thị giá bật tăng thêm gần 4% giá trị tiến lên mốc đỉnh lịch sử 122.900 đồng/cp.

Đáng nói, tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu PNJ bật tăng gần 30% và liên tiếp xô đổ kỷ lục cũ. Vốn hóa thị trường đạt trên ngưỡng 41.800 tỷ đồng.﻿

Mới đây, PNJ đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh lũy kế năm 2025 với bức tranh tài chính có sự trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận. Lũy kế 12 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 34.976 tỷ đồng, giảm 7,5% so với mức nền của năm 2024. Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm của mảng kinh doanh vàng 24K.

Báo cáo cho thấy, doanh thu vàng 24K giảm 42,8% so với cùng kỳ do tình trạng khan hiếm nguồn nguyên liệu và nguồn cung sản phẩm bị hạn chế kéo dài. Trước bối cảnh này, PNJ đã chủ động điều phối nguồn lực, ưu tiên tập trung cho mảng cốt lõi là trang sức bán lẻ.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng 33,9%, đạt 2.829 tỷ đồng. Với kết quả này, PNJ đã hoàn thành vượt mức 44,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Yếu tố chính giúp PNJ tăng trưởng về lợi nhuận nằm ở việc cải thiện biên lợi nhuận gộp. Việc giảm tỷ trọng mảng vàng 24K (vốn có biên lợi nhuận thấp) và tăng tỷ trọng mảng bán lẻ (biên lợi nhuận cao) đã giúp biên lãi gộp trung bình cả năm đạt 22,0%, tăng so với mức 17,6% của năm ngoái.

Ở một diễn biến khác, HĐQT PNJ vừa công bố nghị quyết lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành hơn 170,5 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện được trích từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối tích lũy qua các năm. Sau đợt phát hành dự kiến trong nửa đầu năm 2026, vốn điều lệ của PNJ sẽ vượt mốc 5.100 tỷ đồng.

Trước mắt, vào ngày 28/1 tới, cổ đông PNJ sẽ nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp), tổng giá trị chi trả khoảng 341 tỷ đồng.