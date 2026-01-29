Giá bạc Thượng Hải tiếp tục phá đỉnh, chênh lệch với COMEX cao chưa từng thấy

Cơn khát bạc tại Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi giá bạc vật chất tại Thượng Hải vọt lên trên 134,89 USD/ounce, tăng gần 64% so với đầu năm và thiết lập mức cao nhất trong lịch sử. Đà tăng mạnh này cũng kéo mức chênh lệch so với giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ) lên hơn 17,5 USD/ounce – mức kỷ lục.

Giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ)

Không chỉ bạc, thị trường kim loại quý tại Trung Quốc còn chứng kiến đà tăng bứt phá của vàng. Giá vàng tại Thượng Hải leo lên 5.554 USD/ounce, trong khi giá vàng thế giới cũng tăng vọt lên 5.545 USD/ounce, mức cao chưa từng ghi nhận. Đây không phải là một phiên tăng đơn lẻ, mà là chuỗi tăng mang tính lịch sử khi giá vàng đã tăng liên tiếp 7 phiên, chuỗi dài nhất kể từ tháng 3/2025, với tổng mức tăng khoảng 713 USD, tương đương hơn 15% chỉ trong một tuần giao dịch.

Mức chênh lệch giá lớn giữa thị trường Trung Quốc và các trung tâm giao dịch quốc tế cho thấy nhu cầu đối với bạc vật chất tại Trung Quốc đang ở trạng thái “nóng” khi giá gần như không còn là rào cản đối với người mua. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các doanh nghiệp công nghiệp và giới đầu cơ cùng lúc đẩy mạnh tích trữ, khiến lượng bạc trong kho suy giảm nhanh và phí mua bị đẩy lên mức cao kỷ lục nhằm đảm bảo nguồn cung cho sản xuất.

Nhiều ý kiến cho rằng diễn biến này có thể làm gia tăng áp lực lên nguồn dự trữ bạc tại phương Tây và có thể buộc giá bạc thế giới phải điều chỉnh tăng trong thời gian tới để thu hẹp khoảng cách với thị trường Trung Quốc. Theo giới phân tích, mốc 127 USD/ounce tại Thượng Hải không chỉ phản ánh một làn sóng đầu cơ ngắn hạn, mà cho thấy nguy cơ thiếu hụt thực sự đối với bạc vật chất trên quy mô toàn cầu, trong bối cảnh Trung Quốc đang dần đóng vai trò thiết lập mặt bằng giá mới cho thị trường bạc thế giới.

Theo Global Times, giá vàng và bạc tại Trung Quốc đang liên tục lập kỷ lục mới, kéo theo làn sóng nhu cầu đầu tư tăng mạnh trên toàn thị trường. Theo các chuyên gia, mức tiêu thụ hiện nay đã vượt xa nhu cầu trang sức truyền thống, cho thấy xu hướng rõ rệt chuyển sang tích trữ tài sản.

Đáng chú ý nhất là đà tăng của bạc, khi dòng tiền đầu tư cá nhân đổ mạnh vào các sản phẩm bạc vật chất. Nhiều nhà máy tại Trung Quốc phải tăng ca trong thời gian dài để đáp ứng nhu cầu sản xuất thỏi bạc phục vụ đầu tư, trong bối cảnh nhu cầu trang sức sụt giảm.

Theo China Media Group, từ cuối năm 2025 đến nay, sản xuất bạc tại nhiều cơ sở đã chuyển trọng tâm sang các sản phẩm đầu tư, với quy mô ngày càng mở rộng và mẫu mã đa dạng hơn.

Ông Zhang Yi, Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích của iiMedia Research, nhận định vàng và bạc vẫn được coi là “tiền tệ cứng” toàn cầu, đóng vai trò lưu trữ giá trị nhất định, đặc biệt là vàng, với triển vọng tương đối vững chắc trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, khi giá ở mức cao và dòng vốn tập trung mạnh, mức độ biến động cũng gia tăng đáng kể.

Theo đó, nhà đầu tư cần nhận thức rõ vai trò tài chính của vàng và bạc, tránh tâm lý chạy theo đám đông trong bối cảnh giá tăng nóng, đồng thời cần có chiến lược phân bổ tài sản hợp lý thay vì chỉ dựa trên các cơn sốt ngắn hạn trên thị trường.