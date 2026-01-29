Nhóm quỹ thuộc VinaCapital tăng sở hữu tại Gemadept lên hơn 6%

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital vừa có văn bản báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông lớn tại CTCP Gemadept (MCK: GMD, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 23/1/2026, quỹ thuộc VinaCapital là VOF PE Holding 5 Limited đã mua vào thành công 500.000 cổ phiếu GMD.

Sau giao dịch này, VOF PE Holding 5 Limited tăng sở hữu cổ phiếu GMD từ 654.700 cổ phiếu lên gần 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,1535% lên 0,2707% vốn điều lệ tại Gemadept.

Cũng tại báo cáo này cho thấy 16 quỹ đầu tư khác thuộc VinaCapital đang sở hữu hơn 24,9 triệu cổ phiếu GMD, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,8409%.

Như vậy, sau giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm quỹ thuộc VinaCapital cũng đã tăng tỷ lệ sở hữu lên mức 6,1116% vốn tại Gemadept, tương đương sở hữu gần 26,1 triệu cổ phiếu GMD.

Ảnh minh họa

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu GMD, mới đây Công ty TNHH SSJ Consulting (Việt Nam) đã hoàn tất bán ra toàn bộ gần 19,6 triệu cổ phiếu GMD, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,62% vốn điều lệ của Gemadept. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận diễn ra từ ngày 9/1/2026 đến ngày 20/1/2026.

Sau giao dịch này, SSJ Consulting chính thức không còn là cổ đông của Gemadept khi không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu GMD nào.

Tạm tính giá cổ phiếu GMD theo phiên giao dịch sáng ngày 9/1/2025 là 62.000 đồng/cổ phiếu, SSJ Consulting dự kiến sẽ thu về khoảng gần 1.221 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 8/12/2025 đến ngày 26/12/2025, SSJ Consulting đã bán ra thành công 10 triệu cổ phiếu GMD.

Được biết, ông Iida Shuntaro- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của SSJ Consulting hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Gemadept.

Theo tìm hiểu, SSJ Consulting là thành viên của Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản), trở thành cổ đông lớn của Gemadept từ tháng 7/2019 sau khi mua vào gần 29,7 triệu cổ phiếu GMD, tương đương 10% vốn điều lệ công ty này.

Trong một diễn biến khác, Gemadept vừa công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 3627/QĐ-CT ngày 12/12/2025 của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế qua kiểm tra thuế các năm 2022, 2023, 2024.

Đồng thời, công ty còn nhận được Quyết định số 5034/QĐ-XPHC ngày 18/12/2025 của Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Gemadept cho biết đã hoàn thành thực hiện nghĩa vụ theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế nêu trên với số tiền hơn 4,97 tỷ đồng.



