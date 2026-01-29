Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 29/1/2026

29-01-2026 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

LSS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn : Ngày 26/02/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2024 – 2025 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 – 2025. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng), ngày thanh toán 19/06/2026; đồng thời phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới).

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHD CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Tú Anh đã bán 16.500 CP trong tổng số 23.500 CP đăng ký bán. Qua đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 1.363.191 CP (tỷ lệ 3,79%) xuống còn 1.346.691 CP (tỷ lệ 3,74%). Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2025 đến 23/01/2026.

DIC CTCP Đầu tư và Thương mại DIC : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Hải đã mua 185.400 CP trong tổng số 200.000 CP đăng ký mua. Qua đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ tăng từ 2.388.605 CP (tỷ lệ 9,16%) lên 2.574.005 CP (tỷ lệ 9,87%). Giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2025 đến 23/01/2026.

QNW CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi : CTCP Hoàng Thịnh Đạt đã bán 1.182.000 CP trong tổng số 3.350.234 CP đăng ký. Sau giao dịch, tổ chức này còn nắm giữ 13.327.012 CP, tương ứng tỷ lệ 66,64%. Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 05/01/2026 đến 27/01/2026.

VTE CTCP Vinacap Kim Long : Bà Ngô Thị Kiều Trang đã mua thêm 166.345 CP, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.642.860 CP (tỷ lệ 16,94%) lên 2.809.205 CP (tỷ lệ 18,01%). Giao dịch được thực hiện trong hai ngày 13/01/2026 và 14/01/2026.

VST CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam : Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam, người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT Mai Thị Thu Vân, đã bán 18.700 CP. Qua giao dịch, số lượng cổ phiếu nắm giữ giảm từ 1.943.300 CP (tỷ lệ 2,82%) xuống còn 1.924.600 CP (tỷ lệ 2,79%). Giao dịch được thực hiện trong giai đoạn từ ngày 16/01/2026 đến 23/01/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CMD CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh : Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Lê Văn Phải đăng ký bán 200.000 CP nhằm giảm số lượng sở hữu. Trước giao dịch, ông Phải nắm giữ 2.514.687 CP, tương ứng tỷ lệ 22,41%. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 30/01/2026 đến 06/02/2026.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

