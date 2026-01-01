Một công ty bất động sản bất ngờ báo lãi đột biến gần trăm tỷ, chấm dứt chuỗi 10 quý lỗ liên tiếp

Công ty cổ phần DRH Holdings (mã: DRH) đã công bố BCTC quý 4/2025 với doanh thu thuần đạt 3 tỷ đồng, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn lên tới 9 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp âm 6 tỷ, phản ánh rõ những khó khăn trong mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính ghi nhận 148 tỷ đồng, tăng gần 18 lần so với cùng kỳ, chủ yếu đề từ việc thu hồi khoản đầu tư. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm mạnh 72%, xuống còn 32 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 7 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi bù trừ chi phí và thuế, DRH ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 93 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 118 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 91 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 10 quý thua lỗ liên tiếp kể từ quý 2/2023.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần đạt 6 tỷ, tăng gấp rưỡi. Doanh thu tài chính tăng đột biến 258% so với năm trước lên 172 tỷ đồng. Kết quả, DRH báo lãi sau thuế 17 tỷ đồng, tích cực hơn khoản lỗ 203 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 16 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của DRH đạt gần 4.288 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm chủ yếu do gia tăng khoản phải thu ngắn hạn khác và hàng tồn kho.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận 2.964 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, trong đó dự nợ vay tài chính hơn 738 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Công ty còn lỗ lũy kế hơn 65 tỷ đồng vào cuối năm 2025.