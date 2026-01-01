Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty bất động sản bất ngờ báo lãi đột biến gần trăm tỷ, chấm dứt chuỗi 10 quý lỗ liên tiếp

29-01-2026 - 00:14 AM | Thị trường chứng khoán

Doanh nghiệp đã chấm dứt chuỗi 10 quý thua lỗ liên tiếp kể từ quý 2/2023.

Một công ty bất động sản bất ngờ báo lãi đột biến gần trăm tỷ, chấm dứt chuỗi 10 quý lỗ liên tiếp- Ảnh 1.

Công ty cổ phần DRH Holdings (mã: DRH) đã công bố BCTC quý 4/2025 với doanh thu thuần đạt 3 tỷ đồng, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn lên tới 9 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp âm 6 tỷ, phản ánh rõ những khó khăn trong mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính ghi nhận 148 tỷ đồng, tăng gần 18 lần so với cùng kỳ, chủ yếu đề từ việc thu hồi khoản đầu tư. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm mạnh 72%, xuống còn 32 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 7 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi bù trừ chi phí và thuế, DRH ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 93 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 118 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 91 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 10 quý thua lỗ liên tiếp kể từ quý 2/2023.

Một công ty bất động sản bất ngờ báo lãi đột biến gần trăm tỷ, chấm dứt chuỗi 10 quý lỗ liên tiếp- Ảnh 2.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần đạt 6 tỷ, tăng gấp rưỡi. Doanh thu tài chính tăng đột biến 258% so với năm trước lên 172 tỷ đồng. Kết quả, DRH báo lãi sau thuế 17 tỷ đồng, tích cực hơn khoản lỗ 203 tỷ đồng của năm 2024. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 16 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của DRH đạt gần 4.288 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm chủ yếu do gia tăng khoản phải thu ngắn hạn khác và hàng tồn kho.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận 2.964 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, trong đó dự nợ vay tài chính hơn 738 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Công ty còn lỗ lũy kế hơn 65 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Giám đốc Dragon Capital: Đầu tư vàng dài hạn có hiệu suất thấp hơn chứng khoán

Tổng Giám đốc Dragon Capital: Đầu tư vàng dài hạn có hiệu suất thấp hơn chứng khoán Nổi bật

Chuỗi giảm điểm dài nhất 7 năm của chứng khoán Việt Nam bao giờ kết thúc?

Chuỗi giảm điểm dài nhất 7 năm của chứng khoán Việt Nam bao giờ kết thúc? Nổi bật

Chuyên gia chứng khoán: Dòng tiền vẫn luân chuyển tích cực, không thiếu cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư

Chuyên gia chứng khoán: Dòng tiền vẫn luân chuyển tích cực, không thiếu cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư

00:05 , 29/01/2026
Bom tấn nào đáng chú ý trong làn sóng IPO lần thứ 3 đang diễn ra?

Bom tấn nào đáng chú ý trong làn sóng IPO lần thứ 3 đang diễn ra?

00:01 , 29/01/2026
Tự doanh CTCK tranh thủ "tung" gần 500 tỷ đồng mua ròng trong phiên thị trường giảm sâu, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

Tự doanh CTCK tranh thủ "tung" gần 500 tỷ đồng mua ròng trong phiên thị trường giảm sâu, cổ phiếu nào được gom mạnh nhất?

18:10 , 28/01/2026
890 triệu cổ phiếu Hạ tầng GELEX chính thức được chấp thuận niêm yết trên HoSE

890 triệu cổ phiếu Hạ tầng GELEX chính thức được chấp thuận niêm yết trên HoSE

17:30 , 28/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên