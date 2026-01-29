Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

29-01-2026 - 10:32 AM | Thị trường chứng khoán

Đầu tư Tấn Hưng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 28/1/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 80/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Tấn Hưng (Địa chỉ trụ sở chính: C16/6A Huỳnh Bá Chánh, Xã Tân Nhựt, TP.HCM).

Theo đó, Đầu tư Tấn Hưng bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với Báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024, năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025.

Một doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-XPHC xử phạt đối với Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp này không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán năm 2023, 2024; BCTC bán niên đã được soát xét năm 2024, 2025; BCTC quý IV/2023, quý I,II,III,IV/năm 2024, quý I,II,III/2025; Báo cáo thường niên năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024, 6 tháng đầu năm 2025; Tài liệu họp, Nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, năm 2025.

Tại Quyết định số 49/QĐ-XPHC, Công ty CP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam bị phạt tiền 225 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Quyết định nêu rõ, ngày 31/3/2023, Sông Đà Nhật Nam - tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thị Thúy - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông đà 1.01 (MCK: SJC), mua 700.000 cổ phiếu SJC; ngày 28/7/2023, Công ty bán 465.200 cổ phiếu SJC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.


PV

An Ninh Tiền Tệ

