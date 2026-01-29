Tiềm lực nhà đầu tư thâu tóm 20% vốn tại Colusa - Miliket

Công ty CP Đầu tư SB Space Holding (SB Space Holding) đã có văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (MCK: CMN, UPCoM).

Cụ thể, ngày 19/1/2026, SB Space Holding mua vào thành công 960.000 cổ phiếu CMN, qua đó sở hữu 20% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn tại Colusa - Miliket. Số lượng cổ phiếu CMN mà SB Space Holding đã mua vào nêu trên trùng khớp với số lượng cổ phiếu mà Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam - Công ty TNHH MTV (Vinataba) đã bán đấu giá thành công.

Kết thúc phiên đấu giá, đã có 1 nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên. Tổng giá trị cổ phần bán được là hơn 206,1 tỷ đồng. Do đó, nhiều khả năng SB Space Holding là nhà đầu tư đã chi hơn 200 tỷ đồng mua lại lô cổ phiếu CMN từ Vinataba.

Về SB Space Holding, doanh nghiệp này được thành lập ngày 24/12/2021, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn kim loại và quặng kim loại. Trụ sở chính đặt tại 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Thời điểm mới thành lập, SB Space Holding có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Phan Tấn Thư (33%), ông Nguyễn Thanh Tuấn (33%) và ông Phan Duy Quang (34%), trong đó, ông Quang giữ vai trò Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

3 cổ đông sáng lập của SB Space Holding.

Đến ngày 15/3/2022, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên mức 200 tỷ đồng, 100% là nguồn vốn tư nhân.

Theo công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 1/12/2025, Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của SB Space Holding là ông Từ Trung Thành (SN 1977).

Ngoài ra, ông Từ Trung Thành hiện còn đang là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư SB Space 19 và Công ty CP Đầu tư SB Space 212. Trước đó, 2 doanh nghiệp này lần lượt do 2 cổ đông sáng lập của SB Space Holding là ông Phan Tấn Thư và ông Nguyễn Thanh Tuấn đứng tên.

Trong số các thể nhân kể trên, ông Phan Tấn Thư từng được biết đến với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư Lighthouse (bổ nhiệm ngày 29/1/2021). Tuy nhiên, ông Thư chỉ ngồi "ghế nóng" trong vòng 1 tháng, đến tháng 2/2021 thì được bổ nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT thường trực ngày 22/2/2021 và sau đó miễn nhiệm khỏi vị trí này vào tháng 11 cùng năm. Cũng trong khoảng thời gian này, ông Phan Tấn Thư trúng cử vào HĐQT Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) nhiệm kỳ III (2018-2023).

Theo Báo cáo quản trị năm 2025 của BMS, ông Thư hiện đang giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này. Báo cáo cũng thể hiện, bà Bùi Thị Lệ Thẩm là người có liên quan với ông Phan Tấn Thư.

Ngoài ra, ông Thư còn đang đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT không điều hành của Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar); Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Công nghệ mới Thiên Phúc.

Một cổ đông sáng lập khác của SB Space Holding là ông Nguyễn Thanh Tuấn hiện đang đứng tên tại một số doanh nghiệp "họ SB" như: Công ty CP Đầu tư SB Space Thảo Điền (ông Phan Tấn Thư là cổ đông sáng lập nắm 33% vốn); Công ty CP Đầu tư SB Space Phú Mỹ (SB Space Holding là cổ đông sáng lập nắm 40% vốn).

Ngoài ra, ông Tuấn còn là đại diện một chi nhánh của Công ty CP Đầu tư 3T. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 9/2017, với vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Bùi Thị Lệ Thẩm (97,5%); Phạm Anh Tuấn (1,25%); Đinh Thanh Hà (1,25%).

Theo công bố đăng ký thay đổi doanh nghiệp hồi tháng 10/2021, vốn điều lệ ở mức 110 tỷ đồng. Hiện, bà Bùi Thị Lệ Thẩm (SN 1955) là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Đầu tư 3T.

Bà Thẩm còn đang là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư thương mại BP. Đầu tư thương mại BP còn có một người đại diện pháp luật khác là Chủ tịch HĐQT Phan Tấn Thư - cổ đông sáng lập của SB Space Holding đã nói ở trên.

Nói thêm về một cổ đông sáng lập khác của SB Space Holding là ông Phan Duy Quang, ông Quang là cổ đông sáng lập của Công ty CP Steel Builder.

Steel Builder được thành lập vào tháng 9/2016, trụ sở chính tại đường N7, Khu công nghiệp Phú Mỹ 2, phường Phú Mỹ, TP.HCM.

Tháng 3/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 100 tỷ đồng lên mức 280 tỷ đồng. Cổ đông nước ngoài là THAI STEEL SOURCING COMPANY LIMITED (Thái Lan) giảm sở hữu từ 49% về 30%.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 9/2025, ông Phan Duy Quang nắm 19,5% vốn doanh nghiệp; ông Huỳnh Nhuận Bình nắm 19,5%.

Hiện, ông Huỳnh Nhuận Bình (SN 1984) là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.



