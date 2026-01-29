Petrosetco được cấp hạn mức tín dụng 1.300 tỷ đồng

Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco, MCK: PET, sàn HoSE) vừa công bố Quyết định về việc phê duyệt hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Bình Tân.

Theo đó, tổng hạn mức mà Petrosetco được cấp tín dụng là 1.300 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn tối đa 1.000 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo. Thời gian duy trì hạn mức tối đa 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng với BIDV.

Petrosetco sẽ sử dụng hạn mức tín dụng được cấp nêu trên vào mục đích cho vay, phát hành bảo lãnh, phát hành L/C… bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, Petrosetco còn thông qua việc bảo lãnh cho Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PSA) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh TP.HCM.

Ảng minh họa

Cụ thể, Petrosetco sẽ bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho PSA được cấp hạn mức tín dung 50 tỷ đồng và/hoặc ngoại tệ tương đương.

Thời hạn bảo lãnh kể từ ngày ký văn bản bảo lãnh vay vốn cho đến khi nghĩa vụ được bảo lãnh đã được thực hiện xong, hoặc Vietcombank- Chi nhánh TP.HCM và PSA hoặc Petrosetco thỏa thuận thay thế biện pháp bảo lãnh bằng biện pháp bảo đảm khác.

Mục đích Petrosetco bảo lãnh cho hạn mức tín dụng nêu trên của PSA nhằm tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp lý, hợp lệ, hợp pháp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của PSA nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định, bảo lãnh vay vốn.

Trong một diễn biến khác, ngày 23/3/2026 tới đây, Petrosetco sẽ chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Thời gian và địa điểm thực hiện sẽ được công ty thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Tại cuộc họp, Petrosetco dự kiến thảo luận và thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2025; Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Uỷ ban kiểm toán năm 2025; Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2026;...