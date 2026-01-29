Shark Hưng lại dự báo "trúng phóc" về giá vàng

Sáng 29/1, giá vàng thế giới đã chính thức vượt 5.500 USD/ounce, tăng gần 100% sau 1 năm. Giá vàng trong nước cũng ghi nhận đà tăng. Trong đó, giá vàng miếng SJC chính thức vượt mốc 190 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn trơn tại SJC tăng tới ngưỡng 186,8 - 189,8 triệu đồng/lượng, tăng 6,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra so với phiên trước đó.

Chia sẻ trong một video trên fanpage cá nhân vào đầu tháng 10 vừa qua, ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group (còn gọi là Shark Hưng) cho rằng vàng luôn luôn tăng, nhất là trong thời điểm cuối năm.

Theo Shark Hưng, việc giá vàng không ngừng thiết lập các mốc cao mới xuất phát từ bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động, cùng căng thẳng địa chính trị và xung đột vũ trang, khiến vàng trở thành lựa chọn trú ẩn hàng đầu. Đáng chú ý, sự tăng nhiệt của vàng nhẫn cho thấy xu hướng tích lũy tài sản của nhà đầu tư trong giai đoạn bất ổn. Ông cũng nhận định thị trường vàng trong nước vẫn còn dư địa tăng trưởng, chịu tác động từ chính sách và diễn biến kinh tế thế giới.

"3 tháng nữa là hết năm 2025 rồi nhưng mà giá vàng vẫn không ngừng tăng. Hiện nay là các quốc gia lớn trên thế giới đang liên tục là chạy đua tích trữ vàng và kèm theo đó là các quỹ đầu tư, các cá nhân, người dân cũng tích trữ vàng rất là nhiều. Tôi nghĩ rằng đó là yếu tố tâm lý, bên cạnh các yếu tố khủng hoảng, lạm phát, tiền mất giá thì những lo sợ về các vấn đề như chiến tranh thương mại, kể cả chiến tranh quân sự làm cho vàng trở thành một nơi trú ẩn cho rất nhiều nhà đầu tư. Vì vậy tôi thấy rằng là vàng vẫn sẽ còn tiếp tục có cơ hội bứt phá", Shark Hưng dự báo.

Shark Hưng từng nhiều lần dự báo khá chuẩn xác về giá vàng. Trước đó, vào tháng 3/2025, chia sẻ trong một đoạn video hậu trường của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 7, ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) - Phó Chủ tịch HĐQT Cen Group cho biết, giá vàng có thể tiếp tục tăng và vượt mốc 100 triệu đồng/lượng trong thời gian tới.

Ở những năm trước như năm 2023, ông từng dự báo giá vàng sẽ lên 3.500 USD/ounce và đến năm 2024, giá vàng đã vượt mốc này và chạm mốc 3.700 USD/ounce.

Tuy nhiên, Shark Hưng nhiều lần cảnh báo rủi ro giao dịch vàng, đặc biệt là chênh lệch mua – bán quá lớn, có lúc vượt 2 triệu đồng/lượng. Ông nhấn mạnh: "Mua vàng không phải câu chuyện ngày một ngày hai. Cá nhân tôi đầu tư vàng không bao giờ dưới một năm . Nếu ai muốn lướt sóng, bắt đáy hay chốt lời nhanh thì hãy cân nhắc kỹ chi phí giao dịch, vì chỉ cần một mức chênh nhỏ cũng có thể khiến lợi nhuận bốc hơi."