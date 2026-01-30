Khang Điền (KDH) báo lãi năm 2025 gấp đôi cùng kỳ, vượt 63% kế hoạch năm

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2025 với doanh thu thuần đạt 1.816 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại tăng mạnh 42% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1.290 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, Khang Điền lãi sau thuế 793 tỷ đồng, gấp đôi quý 4/2024.

Luỹ kế cả năm 2025, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.674 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.634 tỷ đồng, gấp đôi năm trước. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt 23% kế hoạch doanh thu (3.800 tỷ) và vượt 63% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (1.000 tỷ) đề ra cho cả năm 2025.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Khang Điền ở mức hơn 34.000 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ so với đầu năm. Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn vào khoảng 2.700 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích luỹ được hơn 3.600 tỷ đồng.

Sang năm 2026, Khang Điền đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 2.000 tỷ đồng, gấp đôi so với kế hoạch năm trước. Theo đó, giai đoạn 2026–2027 được xác định là chu kỳ tăng trưởng mạnh của Khang Điền khi triển khai cùng lúc 4 dự án tại TP.HCM, trên 150ha, dự kiến cung cấp khoảng 6.000 căn hộ, hơn 1.000 căn biệt thự – nhà phố và khoảng 60 ha đất công nghiệp.

Mới đây, Khang Điền đã động thổ khu cao tầng Gladia by the Waters gồm hơn 600 căn hộ, dự kiến bàn giao quý IV/2027, là mảnh ghép quan trọng tiếp theo trong tổng thể khu đô thị, mở ra dư địa tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận cho Khang Điền từ năm 2026.

Về quỹ đất, Khang Điền tập trung vào các khu vực chiến lược, cơ sở hạ tầng phát triển. Tại Khu Đông TP.HCM, các dự án đa phần nằm dọc theo trục Võ Chí Công, đường Liên Phường…gần cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm. Đồng thời hưởng lợi từ mạng lưới giao thông thông thoáng khi các công trình trọng điểm đang nâng cấp và dần hoàn thiện như nút giao An Phú, Mỹ Thủy, trục Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, tuyến Liên cảng Cát Lái – Phú Hữu và quy hoạch tuyến metro số 6…

Tại khu Tây Nam, trên trục Nguyễn Văn Linh, Khang Điền đã hoàn tất pháp lý cho quỹ đất 13 ha với gần 1.500 sản phẩm, hiện đang triển khai hạ tầng, kỳ vọng gia tăng giá trị khi dự án cầu – đường Bình Tiên khởi công. Ngoài ra, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng hơn 100 ha đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính; quỹ đất phát triển đô thị trung – dài hạn gần 400 ha tại TP.HCM tiếp tục được hoàn thiện pháp lý theo kế hoạch.

Trên nền tảng quỹ đất lớn, pháp lý vững chắc, Khang Điền cho biết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị cho cổ đông, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong chu kỳ phát triển tiếp theo.