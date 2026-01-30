Sau loạt bê bối, công ty từng liên quan nam ca sĩ Khánh Phương sắp rời sàn chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã: SJC). Điều này đồng nghĩa cổ phiếu SJC sắp phải rời sàn UPCOM trong thời gian tới.

CTCP Sông Đà 1.01 được thành lập năm 2003, tiền thân là một xí nghiệp trực thuộc Tổng công ty Sông Đà. Doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần ngày 24/11/2003 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, sau đó tăng dần lên hơn 72 tỷ đồng vào năm 2014. Cổ phiếu SJC niêm yết trên HNX từ tháng 11/2007. Tuy nhiên sau đó cổ phiếu này đã bị hủy niêm yết vào tháng 6/2021 và chuyển sang UPCoM.

SJC gây chú ý trên sàn chứng khoán với bê bối liên quan tới giao dịch chui của một số cá nhân và tổ chức. Hồi cuối năm 2022, SJC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường với tâm điểm là HĐQT mới có bà Vũ Thị Thúy cùng chồng là ông Phạm Khánh Phương (thường được biết tới là ca sĩ Khánh Phương) và 3 cá nhân khác. Trước đó, ông Phạm Khánh Phương đã trở thành cổ đông lớn của SJC sau khi mua vào gần 3,2 triệu cổ phiếu, tương đương 45,51% vốn.

Tuy nhiên, trong giai đoạn giữa năm 2023, bà Thúy cùng ông Phương đã bán toàn bộ cổ phần SJC. Cùng giai đoạn trên, cổ phiếu SJC liên tục xuất hiện các nhịp tăng giảm bất thường với biên độ lớn, trước khi chính thức bị đình chỉ giao dịch vào tháng 4/2024.

Thanh tra UBCKNN đã có nhiều quyết định xử phạt đối với bà Thúy, ông Phương cùng các tổ chức liên quan do có hành vi giao dịch nhưng không báo cáo về công việc dự kiến giao dịch.

Gần nhất, trong ngày 27/1/2026, ông Phạm Khánh Phương tiếp tục bị xử phạt 100 triệu đồng do đã bán 901.520 cổ phiếu bầu SJC trong ngày 16/6/2023 nhưng không báo cáo về công việc dự kiến giao dịch.

Cùng ngày, tổ chức có liên quan là Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang cũng bị phạt tiền 250 triệu đồng do thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, nâng tỷ lệ giữ cùng một người có liên quan lên 39% nhưng không đăng ký chào mua công khai; đồng thời bị phạt tiền 50 triệu đồng do đã bán 60.000 cổ phiếu SJC vào ngày 28/7/2023 nhưng không báo cáo về công việc giám sát dịch.