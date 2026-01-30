Vingroup lãi sau thuế 11.146 tỷ đồng năm 2025, tổng tài sản vượt 1,2 triệu tỷ

Ngày 30/1, Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2025 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 332.770 tỷ đồng, tăng 76% so với năm trước và là mốc doanh thu cao nhất lịch sử của Tập đoàn. Năm 2025, Vingroup ghi dấu việc mở bán hàng loạt đại dự án bất động sản trên toàn quốc song song với sự tăng trưởng vượt bậc từ mảng công nghiệp. Lợi nhuận trước thuế đạt 26.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 57% và 111% so với cùng kỳ năm 2024, vượt kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng tài sản Vingroup 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 34% so với 31 tháng 12 năm 2024.

Trong lĩnh vực Công nghệ – Công nghiệp , doanh số ô tô bàn giao năm 2025 tăng gấp đôi so với năm 2024 với 196.919 xe trên toàn cầu, trong đó doanh số Quý IV đạt mốc kỳ lục, 86.557 xe.

Tại thị trường trong nước, VinFast củng cố vị trí số 1 với hơn 175.000 ô tô điện bàn giao. VF3, VF5, Limo Green, và VF 6 là bốn mẫu bán chạy nhất thị trường nội địa năm 2025. Dòng xe Green, tiêu biểu là mẫu xe Limo Green đạt doanh số bán hàng ấn tượng với 27.127 chiếc trong năm 2025 dù mới chỉ bắt đầu bàn giao từ tháng 9. Dòng xe được người tiêu dùng đánh giá cao, thông qua danh hiệu “Ôtô của năm” phân khúc MPV tại Lễ trao giải Car Awards 2025 do VnExpress tổ chức và đạt 3 giải tại chương trình bình chọn “Xe của năm 2026” do Tạp chí Autonet khởi xướng.

Trong năm 2025, VinFast đã bán ra tổng cộng 406.453 xe máy điện tại thị trường nội địa, đạt thị phần số một Việt Nam ở dòng sản phẩm này.

VinFast tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi xanh với các chính sách hậu mãi tốt và việc phối hợp với V-Green cung cấp các hệ thống sạc hiện đại, tiên tiến với giải pháp sạc mới nhất là tủ đổi pin dành riêng cho xe máy điện với số lượng dự kiến hoàn thiện 45.000 tủ đổi pin trong quý I năm 2026.

Trong năm 2025, VinFast đã hoàn thiện mô hình phân phối tại các thị trường quốc tế, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các thị trường trọng điểm tại Châu Á.Tại Indonesia, VinFast khánh thành nhà máy trong tháng 12 năm 2025 với công suất 50.000 xe/năm ở giai đoạn 1, nâng tổng công suất sản xuất toàn cầu của VinFast lên 600.000 xe /năm.

Trong lĩnh vực Thương mại Dịch vụ , Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng kỷ lục 205,3 nghìn tỷ đồng, gấp đôi so với năm 2024. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt bốn dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Tây Ninh, phản ánh nhu cầu thị trường khả quan cũng như hiệu quả chiến lược phát triển sản phẩm và bán hàng của Vinhomes. Trong Quý IV, Vinhomes đã chính thức mở bán phân khu Vịnh Tiên thuộc dự án siêu đô thị ESG lấn biển Vinhomes Green Paradise. Dự án hướng tới phát triển không gian sống, nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, đồng thời hình thành trung tâm tài chính – dịch vụ mới, kết nối kinh tế biển phía Nam và mở rộng không gian phát triển của TP. Hồ Chí Minh Đồng thời, dự án cũng vinh dự đạt giải thưởng “Dự án bất động sản của năm” do CaFeF tổ chức, và là ứng viên đầu tiên trong cuộc bình chọn "7 kỳ quan đô thị tương lai" do New7Wonders tổ chức trên toàn cầu.

Tính đến cuối tháng 12/2025, doanh số chưa ghi nhận đạt 186,4 nghìn tỷ đồng, tăng 98% so với cuối Quý IV năm 2024, tạo nền tảng doanh thu và lợi nhuận vững chắc cho các năm tiếp theo.

Đối với lĩnh vực Du lịch nghỉ dưỡng , trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, Vinpearl tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt đầu ngành với các con số vận hành và kết quả kinh doanh ấn tượng.

Kết thúc năm 2025, Vinpearl ghi nhận gần 2,3 triệu đêm phòng bán, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước đó với tỷ lệ lấp đầy tại các cơ sở lưu trú đạt mức 52%, tăng 7 điểm phần trăm so với năm 2024. Song song với đó, hệ thống công viên giải trí VinWonders cũng thu hút hơn 9 triệu lượt khách tham quan, tăng gần 17% so với năm trước, khẳng định thành công của Vinpearl với chiến lược phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng – lưu trú chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và nhu cầu du lịch – dịch vụ ngày càng tăng.

Khối Thiện nguyện Xã hội tạo dấu ấn trong năm 2025 với hàng loạt các thành tựu cho cộng đồng xã hội và được các tổ chức uy tín ghi nhận.

Quỹ Thiện tâm liên tục được vinh danh ở hạng mục cao nhất của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025 cũng như Giải thưởng ASEAN về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo, minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ suốt gần 20 năm của Quỹ trong hành trình hỗ trợ người Việt, đặc biệt là các cộng đồng yếu thế.

Bên cạnh đó, Vinmec tiếp tục mở rộng hệ sinh thái và tăng cường hợp tác với nhiều đối tác chiến lược trong năm 2025.và đạt nhiều thành tựu y học mới khi thành công giữ lại đôi chân cho bệnh nhi 7 tuổi nhờ Công nghệ in 3D cá thể hóa, tiếp tục thắp sáng hy vọng sống cho hàng nghìn bệnh nhi ung thư xương.

Đặc biệt, lễ trao giải VinFuture mùa thứ năm đã diễn ra trong tháng 12 vừa qua, thu hút 1.705 đề cử từ các nhà khoa học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu - tăng gần gấp ba lần so với mùa giải đầu tiên. Bốn công trình khoa học công nghệ xuất sắc được vinh danh đã khẳng định nhất quán chủ điểm năm nay là “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, thể hiện vai trò hợp tác khoa học xuyên biên giới để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu về y tế, môi trường và sinh kế cho nhân loại.

Trong Quý IV, Tập đoàn Vingroup công bố bổ sung trụ cột kinh doanh thứ sáu là Văn hóa. Với tinh thần phụng sự xã hội, trụ cột Văn hóa sẽ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống, đồng thời thúc đẩy sáng tạo và phát triển nghệ thuật hiện đại, nâng cao đời sống tinh thần của người dân, lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Năm 2025 kết thúc với điểm nhấn mạnh mẽ cho Vingroup khi Tập đoàn đồng loạt triển khai 11 dự án trọng điểm trên cả nước chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trên nhiều lĩnh vực, gồm phát triển đô thị, hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và công nghiệp nặng. Trong đó, nổi bật là Khu đô thị thể thao Olympic, có quy mô hơn 9.171 ha, trải rộng trên địa bàn 11 xã ở Nam Hà Nội, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị thể thao – dịch vụ - sinh thái, gắn kết chặt chẽ với giao thông công cộng.

Hướng tới năm 2026, với định hướng phát triển bền vững, gia tăng năng lực triển khai và hệ sinh thái cốt lõi, Vingroup tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm – dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông minh trong mọi hoạt động nhằm mục tiêu nâng tầm chất lượng sống của người Việt và đồng hành mạnh mẽ cùng Chính phủ trong những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sắp tới.