Sáng 30/1: Giá bạc Thượng Hải quay đầu điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng, chênh lệch với COMEX lại vọt lên cao kỷ lục

Cập nhật sáng ngày 30/1 từ website muavangbac.vn, giá bạc vật chất tại Thượng Hải đã điều chỉnh về 131,97 USD/ounce, tương ứng giảm 2% so với phiên liền trước. Đáng chú ý, nhịp chỉnh này diễn ra sau chuỗi leo dốc miệt mài hơn 60% từ đầu năm và lên đỉnh cao mọi thời đại.

Nhìn sang giá bạc giao dịch trên COMEX (Mỹ), nhịp điều chỉnh còn mạnh mẽ hơn. Giá bạc được giao dịch tại mức 109,7 USD/oz, tương ứng mất hơn 5% so với ngày hôm qua. Do đó, mức chênh lệch của giá bạc Thượng Hải so với giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ) tăng vọt lên tới 22,7 USD/oz – mức cao kỷ lục.

Không chỉ bạc, giá vàng cũng quay đầu giảm mạnh. Giá vàng tại Thượng Hải đã điều chỉnh về mốc 5.278 USD/oz sau khi vừa lập đỉnh 5.554 USD/ounce ngày hôm qua, tương ứng giảm 5%.

Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời mạnh của nhà đầu tư khi giá đã tăng quá nhanh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đà giảm không kéo dài lâu khi lực mua ở vùng giá thấp nhanh chóng quay trở lại, giúp vàng phục hồi đáng kể.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng kiến tâm lý nhà đầu tư liên tục bị đẩy từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác, khi biên độ biến động vượt xa các dự báo thông thường và xu hướng giá đổi chiều với tốc độ rất nhanh.

Thị trường kim loại quý rung chuyển mạnh trong chiều 29/1 sau một trong những cú bán tháo đột ngột và dữ dội nhất từng ghi nhận. Giá vàng lao dốc tới 380 USD, tương đương gần 7%, chỉ trong vòng 28 phút, trong khi giá bạc thậm chí giảm tới mức gây sốc 11% trong cùng khoảng thời gian.

Theo Kitco News, tốc độ và mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo này khiến ngay cả những nhà giao dịch hàng hóa dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải sững sờ, đồng thời buộc thị trường đặt câu hỏi liệu kim loại quý đã đi quá xa, quá nhanh hay chưa, và liệu biến động mạnh trong phiên thứ 29/1 có phải là tín hiệu cho thấy đợt tăng giá (bull market) đang đi đến hồi kết.

Dù điều chỉnh, giá vàng giao ngay vẫn tăng khoảng 24% trong tháng này và tăng 7% tính từ đầu tuần. Ngân hàng UBS trong ngày thứ Năm đã nâng dự báo giá vàng lên 6.200 USD/ounce cho ba quý đầu năm, đồng thời cho rằng giá sẽ giảm về khoảng 5.900 USD/ounce vào cuối năm 2026.