Phát Đạt góp thêm hơn 400 tỷ đồng vào Thuận An 1

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt, MCK: PDR) vừa công bố Quyết định của HĐQT về việc tăng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1 (Thuận An 1).

Theo đó, HĐQT Phát Đạt đã thông qua chủ trương góp vốn thêm gần 427 tỷ đồng tại Thuận An 1. Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn góp, Phát Đạt sẽ sở hữu phần vốn góp gần 468 tỷ đồng, chiếm 19,99% vốn điều lệ của Thuận An 1.

HĐQT PDR cũng cử ông Bùi Quang Anh Vũ tiếp tục làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Thuận An 1 sau khi PDR hoàn tất việc góp vốn thêm tại Thuận An 1.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT và ông Bùi Quang Anh Vũ - Tổng Giám đốc PDR, được quyền thực hiện tất cả các công việc để tăng vốn góp tại Thuận An 1 nêu trên trong phạm vi thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định.

Ảnh minh họa

Cùng chiều diễn biến, HĐQT Phát Đạt thông qua chủ trương góp thêm hơn 982,3 tỷ đồng tại Serenity. Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn góp, PDR sẽ sở hữu phần vốn góp gần 1.083 ỷ đồng, chiếm 99,34% vốn điều lệ của Serenity.

Ông Nguyễn Ngọc Huy tiếp tục được cử làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Phát Đạt tại Serenity sau khi hoàn thành việc góp thêm vốn.

Serenity được biết đến là chủ đầu tư dự án Serenity Phước Hải tại xã Phước Hải, TP.HCM. Theo thông tin từ Phát Đạt, ngày 24/12/2025 vừa qua, UBND xã Phước Hải (TP.HCM) đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án này.

Theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, Serenity Phước Hải có tổng diện tích quy hoạch hơn 73.000 m², được tổ chức không gian thành hai phân khu chính – khu phía núi và khu phía biển – cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông và không gian công cộng đồng bộ. Mật độ xây dựng toàn khu được khống chế ở mức tối đa 25%, trong khi tầng cao công trình được kiểm soát chặt chẽ, phản ánh quan điểm phát triển có chọn lọc, tránh khai thác quá mức quỹ đất ven biển vốn nhạy cảm về sinh thái và cảnh quan.

Trong một diễn biến khác, doanh nghiệp đã có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) về tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành cổ phiếu.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán 14/6/2024, Phát Đạt đã phát hành hơn 134,32 triệu cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động được hơn 1.343 tỷ đồng.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán, Phát Đạt đã dùng 125 tỷ đồng cho Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị tại Phân khu số 2, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, hơn 925 tỷ đồng cho dự án Khu Dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cho 2 công ty con là Công ty CP Bất động sản đầu tư và phát triển Cao ốc Thiên Long và Công ty CP Bất động sản đầu tư và phát triển Cao ốc Hòa phú vay tổng cộng gần 293 tỷ đồng để "rót" vốn cho 2 dự án: Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 (Chung cư Bình Dương Tower 1) và Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 (Chung cư Bình Dương Tower 2).