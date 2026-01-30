Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/1/2026

Tin doanh nghiệp

DAE – Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng : Ngày 03/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 03/03/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DSH – CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn : Cổ đông Khuất Thảo Linh đã bán 850.000 CP, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 4.375.000 CP (tỷ lệ 12,5%) xuống còn 3.525.000 CP (tỷ lệ 10,07%). Giao dịch được thực hiện ngày 26/01/2026 do nhu cầu cá nhân.

VNH – CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật : Cổ đông Đỗ Đức Cường đã bán 82.300 CP, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 657.300 CP (tỷ lệ 8,19%) xuống còn 575.000 CP (tỷ lệ 7,17%). Giao dịch được thực hiện ngày 23/01/2026.

VTE – CTCP Vinacap Kim Long : Cổ đông Hoàng Thị Thủy, vợ Tổng Giám đốc Ngô Hữu Tâm đã bán toàn bộ 86.265 CP, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 86.265 CP (0,55%) xuống còn 0 CP (0%). Giao dịch thực hiện ngày 14/01/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DIC – CTCP Đầu tư và Thương mại DIC : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Hải đăng ký mua 200.000 CP nhằm mục đích đầu tư cá nhân, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.574.005 CP (9,87%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 30/01/2026 đến ngày 27/02/2026.

CMD – CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh : Cổ đông Trần Thị Phương Thảo, con dâu Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Văn Phải, đăng ký mua 200.000 CP nhằm tăng số lượng sở hữu, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 60.000 CP (0,53%) lên 260.000 CP. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 30/01/2026 đến ngày 06/02/2026.