Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/1/2026

30-01-2026 - 05:00 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/1/2026

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

DAE – Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại TP. Đà Nẵng : Ngày 03/03/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 12% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 03/03/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DSH CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn : Cổ đông Khuất Thảo Linh đã bán 850.000 CP, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 4.375.000 CP (tỷ lệ 12,5%) xuống còn 3.525.000 CP (tỷ lệ 10,07%). Giao dịch được thực hiện ngày 26/01/2026 do nhu cầu cá nhân.

VNH CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật : Cổ đông Đỗ Đức Cường đã bán 82.300 CP, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 657.300 CP (tỷ lệ 8,19%) xuống còn 575.000 CP (tỷ lệ 7,17%). Giao dịch được thực hiện ngày 23/01/2026.

VTE CTCP Vinacap Kim Long : Cổ đông Hoàng Thị Thủy, vợ Tổng Giám đốc Ngô Hữu Tâm đã bán toàn bộ 86.265 CP, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 86.265 CP (0,55%) xuống còn 0 CP (0%). Giao dịch thực hiện ngày 14/01/2026.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DIC CTCP Đầu tư và Thương mại DIC : Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Hải đăng ký mua 200.000 CP nhằm mục đích đầu tư cá nhân, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 2.574.005 CP (9,87%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 30/01/2026 đến ngày 27/02/2026.

CMD CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh : Cổ đông Trần Thị Phương Thảo, con dâu Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Văn Phải, đăng ký mua 200.000 CP nhằm tăng số lượng sở hữu, qua đó nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 60.000 CP (0,53%) lên 260.000 CP. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ ngày 30/01/2026 đến ngày 06/02/2026.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán tăng thua xa vàng, tỷ lệ VN-Index/XAU xuống thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ

Chứng khoán tăng thua xa vàng, tỷ lệ VN-Index/XAU xuống thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ Nổi bật

Kỷ lục: 4.100 tấn vàng trong tay các quỹ ETF toàn cầu trước khi giá vượt 5.500 USD/oz

Kỷ lục: 4.100 tấn vàng trong tay các quỹ ETF toàn cầu trước khi giá vượt 5.500 USD/oz Nổi bật

Lộ diện doanh nghiệp có EPS cao top đầu sàn chứng khoán, cổ phiếu neo đỉnh lịch sử

Lộ diện doanh nghiệp có EPS cao top đầu sàn chứng khoán, cổ phiếu neo đỉnh lịch sử

00:08 , 30/01/2026
Bắt đầu với 1 tỷ đồng, chuyên gia Dragon Capital chỉ cách giúp nhà đầu tư trở thành triệu phú USD

Bắt đầu với 1 tỷ đồng, chuyên gia Dragon Capital chỉ cách giúp nhà đầu tư trở thành triệu phú USD

00:05 , 30/01/2026
Vì sao 90% nhà đầu tư chứng khoán thua lỗ?

Vì sao 90% nhà đầu tư chứng khoán thua lỗ?

00:02 , 30/01/2026
Ông Trương Gia Bình nói về cái bắt tay lịch sử giữa FPT và EVN: Không hình thức mà cùng làm thật, cùng đầu tư, cùng chịu trách nhiệm

Ông Trương Gia Bình nói về cái bắt tay lịch sử giữa FPT và EVN: Không hình thức mà cùng làm thật, cùng đầu tư, cùng chịu trách nhiệm

19:54 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên