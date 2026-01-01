Bắt đầu với 1 tỷ đồng, chuyên gia Dragon Capital chỉ cách giúp nhà đầu tư trở thành triệu phú USD

Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư cá nhân đứng trước những mục tiêu tài chính dài hạn như mua nhà, chuẩn bị cho việc học hành của con cái hay kế hoạch nghỉ hưu, câu hỏi nên “chọn đúng cổ phiếu” hay “chọn đúng kênh đầu tư” tiếp tục là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm.

Tại sự kiện Investor Day do Dragon Capital tổ chức mới đây, vấn đề này đã được đặt ra trực tiếp cho ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn - Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực chứng khoán của Dragon Capital .

﻿Giá trị tài sản có thể tăng gấp 32 lần sau 30 năm

Theo chuyên gia, việc đầu tư trực tiếp vào cổ phiếu là một lựa chọn không tệ, nhưng đòi hỏi nhà đầu tư phải dành rất nhiều thời gian theo dõi thị trường cũng như hoạt động của doanh nghiệp. Với phần lớn nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người không đầu tư chuyên nghiệp, đây là một thách thức không nhỏ.

Dẫn thống kê từ các công ty chứng khoán, ông Tuấn cho rằng có hơn 90% tài khoản trên thị trường không có lãi hoặc chỉ đạt mức lợi nhuận dưới 10%. Số nhà đầu tư có thể duy trì hiệu suất trên 20% là rất hiếm.

Trong khi đó, hiệu suất của quỹ DCDS trong năm vừa qua đạt 32,9%. Dù vậy, chuyên gia Dragon Capital không khuyến khích nhà đầu tư kỳ vọng mức sinh lời 25–30% mỗi năm, mà hướng tới mục tiêu thực tế và bền vững hơn, khoảng 15%/năm trong dài hạn.

Với mức lợi suất này, ông Tuấn đưa ra phép tính đơn giản: nếu duy trì tăng trưởng trung bình 15%/năm, sau khoảng 5 năm, giá trị tài sản có thể tăng gấp đôi.

"Nếu đầu tư 1 tỷ đồng, sau 5 năm có thể đạt 2 tỷ đồng, sau 10 năm là 4 tỷ đồng, sau 20 năm là 16 tỷ đồng và sau 30 năm lên tới 32 tỷ đồng. Với mức tăng 32 lần, nhà đầu tư có thể trở thành triệu phú USD chỉ với số vốn ban đầu là 1 tỷ đồng. Trường hợp đầu tư ban đầu 5 tỷ đồng, sau 30 năm giá trị tài sản có thể đạt khoảng 160 tỷ đồng ”, chuyên gia cho biết.

Bên cạnh việc đầu tư một lần, ông Tuấn cho rằng nhà đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn hình thức đầu tư định kỳ theo tuần hoặc theo tháng với số tiền nhỏ. Với những người không có nhiều thời gian, việc đầu tư vào các quỹ uy tín, có hiệu quả tốt trong 3–5 năm gần đây và phân bổ vào nhiều quỹ khác nhau là giải pháp phù hợp để hướng tới các mục tiêu tài chính dài hạn.

﻿Đầu tư càng sớm càng tốt

Cùng đưa quan điểm, ông Lê Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Dragon Capital cũng nhấn mạnh rằng mức lợi suất 15%/năm không phải là con số xa vời. Thống kê cho thấy kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam hình thành năm 2000 đến nay, nếu tính cả cổ tức, hiệu suất bình quân của thị trường vẫn cao hơn 15%/năm, bất chấp nhiều giai đoạn biến động lớn của nền kinh tế.

Chia sẻ thêm, ông Tuấn dẫn câu chuyện về một nhà đầu tư 60 tuổi, làm nghề lái xe, bắt đầu đầu tư định kỳ với số tiền 2 triệu đồng mỗi tháng. Sau gần một năm, tổng số tiền bỏ ra là 29 triệu đồng và giá trị danh mục đạt gần 37 triệu đồng. Tuy nhiên, theo ông, việc bắt đầu đầu tư muộn khiến khả năng tích lũy bị hạn chế đáng kể, bởi sự khác biệt giữa đầu tư 10 năm so với 20 hay 30 năm là rất lớn.

Từ đó, ông Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư càng sớm càng tốt. Với người bắt đầu từ độ tuổi 30, quãng thời gian 30–35 năm trước khi nghỉ hưu là đủ dài để tích lũy tài sản và giảm áp lực tài chính về sau. Ngược lại, việc bắt đầu ở độ tuổi 40–50 sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đạt được các mục tiêu lớn.

Chuyên gia Dragon Capital cho biết với hiệu quả mà DCDS đạt được trong 3–5 năm gần đây, nhiều nhà đầu tư có thể rút ngắn thời gian thực hiện kế hoạch tài chính. Tuy nhiên, mục tiêu xuyên suốt mà Dragon Capital theo đuổi vẫn là gia tăng tài sản cho nhà đầu tư trên nền tảng quản trị rủi ro chặt chẽ và bền vững.